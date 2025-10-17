¡Atención conductores! La multa por estacionar en una rampa puede superar los $230.000 en octubre 2025







Bloquear el acceso de personas con movilidad reducida puede derivar en el remolque del vehículo y la pérdida de puntos para renovar el registro.

Las autoridades intensificaron los controles para sancionar a quienes estacionen frente a rampas, veredas o sendas peatonales.

En Argentina, el valor de las multas de tránsito se determina en Unidades Fijas (UF), donde cada una equivale al precio de un litro de nafta de mayor porcentaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este sistema permite que sus precios se ajusten automáticamente según la inflación y las variaciones en el costo de vida.

De esta manera, los conductores deben prestar especial atención este octubre 2025, ya que los montos de las infracciones registraron aumentos en varias jurisdicciones del país. Entre ellas, obstruir rampas para personas con discapacidad o movilidad reducida es una de las más comunes y supera los $230.000 en este décimo mes del año. A continuación, conocé los detalles.

La multa por obstruir rampas Estacionar frente a una rampa destinada al acceso de personas con discapacidad constituye una de las infracciones más graves. Esta implica obstaculizar el paso de sillas de ruedas, cochecitos de bebé y peatones con movilidad reducida, que se ven forzados a circular por rutas alternativas y poner en riesgo su seguridad.

En la provincia de Buenos Aires, las sanciones por estas infracciones comienzan en $80.300 y pueden escalar hasta $160.600. Mientras que, en la ciudad porteña, alcanzan los $239.553.

Las autoridades advierten que la sanción también implica el remolque del vehículo y la pérdida de puntos en el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (Scoring) para renovar la licencia de conducir. Todos los valores de las multas en octubre 2025 Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.

Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500. Montos de las multas en CABA Superar la máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70

Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040

Mal estacionamiento: $79.851

Circular sin la VTV vigente: $79.851

Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50

Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553

Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430

Tapar la patente: $798.510

Cruzar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020

Conducir usando el celular: $159.702

No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50

Intentar evadir el pago en peajes de AUSA: $119.776,50

No usar cinturón de seguridad: $79.851

Manejar con auriculares: $79.851

No portar licencia de conducir: $39.925,50

