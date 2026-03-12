Atención conductores: a quiénes les toca renovar la VTV durante marzo 2026

Un grupo de conductores de la Ciudad de Buenos Aires debe realizar la VTV durante el mes de marzo, para asegurar su seguridad vial.

Desde febrero de 2024, en la Ciudad de Buenos Aires se implementó la oblea única con código QR, que se coloca en el parabrisas del vehículo una vez aprobada la VTV.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que deben realizar los vehículos en Argentina para certificar que se encuentran en condiciones mecánicas y de seguridad adecuadas para circular por la vía pública . Este procedimiento busca detectar fallas técnicas que puedan generar riesgos durante la conducción y garantizar estándares mínimos de seguridad vial.

La obligación de realizar la VTV está establecida en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 , que fija controles periódicos sobre el estado de los vehículos con el objetivo de reducir accidentes, prevenir fallas mecánicas y mejorar la seguridad en calles y rutas .

No contar con la verificación al día puede derivar en sanciones importantes. En la Ciudad de Buenos Aires , la infracción por no tener la VTV o circular con la verificación vencida va de 100 a 400 Unidades Fijas (UF) . En términos económicos, esto representa multas que van aproximadamente desde $99.499 hasta $379.996 , dependiendo de la gravedad de la infracción y del valor vigente de la unidad fija.

El sistema de vencimientos de la VTV en Buenos Aires se organiza según el último número de la patente del vehículo . Este cronograma establece el mes límite en el que cada conductor debe realizar la verificación durante 2026.

Patentes terminadas en 2: hasta el 28 de febrero

Terminadas en 3: hasta el 31 de marzo

Terminadas en 4: hasta el 30 de abril

Terminadas en 5: hasta el 31 de mayo

Terminadas en 6: hasta el 30 de junio

Terminadas en 7: hasta el 31 de julio

Terminadas en 8: hasta el 31 de agosto

Terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre

Terminadas en 0: hasta el 31 de octubre

Terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre

Por ejemplo, si un vehículo fue patentado en febrero de 2022, cumplirá cuatro años en febrero de 2026, que es el plazo a partir del cual debe realizar la primera VTV. Si ese automóvil tuviera una patente terminada en 9, el dueño tendría tiempo hasta el 30 de septiembre de 2026 para completar el trámite.

como-se-reglamentara-la-nueva-vtv-el-ultimo-anuncio-del-gobierno.webp

Costos del trámite de la VTV en marzo 2026

El valor de la verificación técnica también se actualiza periódicamente. En marzo de 2026, las tarifas oficiales en la Ciudad de Buenos Aires son:

Autos particulares: $75.756,89

Motocicletas: $28.484,61

Este valor representa un aumento cercano al 20% respecto de febrero de 2026, según las actualizaciones aplicadas al sistema.

Una vez finalizada la inspección técnica, el vehículo puede obtener tres tipos de resultados según su estado mecánico.

Apto

El vehículo no presenta desperfectos relevantes y recibe el Certificado de Verificación junto con un informe técnico. En este caso, el conductor puede circular con normalidad hasta el próximo vencimiento anual.

Condicional

Se detectan desperfectos leves, detallados en el informe de inspección. El conductor dispone de 60 días hábiles para realizar una re-verificación sin costo, aunque puede seguir circulando durante ese plazo. La revisión debe hacerse en la misma planta verificadora y con un nuevo turno.

Rechazado

En este caso se detectan fallas graves que comprometen la seguridad del vehículo. El auto no queda habilitado para circular hasta que se solucionen los problemas. El propietario también dispone de 60 días para volver a verificar sin cargo, pero deberá reparar previamente el vehículo.

VTV.jpeg

Es importante tener en cuenta que, antes de comprar un vehículo usado, es posible verificar si tiene la VTV vigente consultando el historial de la patente. Para hacerlo, el interesado debe ingresar a las páginas oficiales correspondientes según la jurisdicción, que se encuentran como:

Historial de VTV de la Provincia de Buenos Aires

Historial de VTV de la Ciudad de Buenos Aires

A través de esta consulta se puede acceder a información relevante como la fecha en la que se realizó la última verificación, la cantidad de verificaciones realizadas, la planta verificadora donde se hizo el control, si la VTV está vencida o vigente, el registro de kilómetros del vehículo y si tuvo rechazos o fallas en inspecciones anteriores.

Para comprobar su autenticidad, solo hay que escanear el código QR con el celular mediante una aplicación lectora. Algunas de las más utilizadas son:

QR Droid Code (Android)

QR Easy (Android)

QR Code Reader (iOS)

Al escanear el código aparecerán los datos del vehículo y el estado de la verificación técnica, lo que permite confirmar rápidamente si el auto superó el control.

VTV.JPG Prensa Ministerio de Transporte PBA

Un dato importante es que, si el parabrisas está dañado o el QR no puede leerse correctamente, el propietario del vehículo puede acercarse sin turno previo a la planta donde realizó la VTV para que le coloquen un nuevo sticker de manera gratuita, siempre dentro del horario de atención.