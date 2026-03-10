La VTV en PBA versus Ciudad de Buenos Aires: ¿qué diferencias hay entre las reglamentaciones vigentes? + Seguir en









Conocé los puntos que caracterizan a cada sistema para evitar confundir las reglas establecidas según la jurisdicción.

En ambos distritos, la VTV cumple una función vinculada a la seguridad vial y al control ambiental. TV Pública

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles obligatorios para circular con un vehículo en condiciones seguras. Sin embargo, aunque el objetivo es el mismo en todo el país, las reglas no son idénticas en cada lugar. Actualmente la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires aplican sistemas de verificación con plazos, costos y modalidades de vencimiento diferentes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En los últimos meses el debate volvió a instalarse entre los conductores debido a cambios en el sistema de turnos y en la organización de los vencimientos. Por un lado el territorio bonaerense organiza el vencimiento según el último número de la patente y por el otro en CABA se estructura principalmente por antigüedad del vehículo.

como-se-reglamentara-la-nueva-vtv-el-ultimo-anuncio-del-gobierno.webp VTV en provincia de Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires la VTV es obligatoria para los vehículos particulares que superan determinada antigüedad. El trámite se realiza en plantas verificadoras distribuidas en distintos municipios y requiere solicitar turno previo.

Este esquema busca distribuir la demanda a lo largo del año y evitar saturación en las plantas verificadoras.

Los valores vigentes de la VTV en marzo de 2026 son los siguientes:

Autos particulares hasta 2.500 kilos: $97.057,65

Motos: $38.801

Vehículos pesados (más de 2.500 kilos): $174.604 El costo se abona al momento de realizar el trámite en la planta verificadora correspondiente. Uno de los puntos que generó críticas entre los automovilistas fue la reorganización del calendario de vencimientos. Muchos conductores que realizaron la verificación bajo el sistema anterior, debieron repetir el trámite antes de lo esperado, para alinearse con el nuevo mes asignado según su patente. Página de la VTV VTV en Ciudad de Buenos Aires En CABA los autos particulares deben realizar la primera verificación cuando cumplen tres años de antigüedad o superan los 60.000 kilómetros recorridos. Y luego de ese primer control, el trámite debe renovarse cada año para poder circular dentro de la ciudad. El procedimiento incluye la revisión de distintos aspectos de seguridad y funcionamiento del vehículo: Estado del sistema de frenos

Funcionamiento de luces y señalización

Condición de neumáticos y suspensión

Emisiones contaminantes

Dirección y alineación El sistema porteño se caracteriza por organizar los turnos de manera digital y asignar fechas específicas, según el cronograma del organismo de control.