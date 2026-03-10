La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles obligatorios para circular con un vehículo en condiciones seguras. Sin embargo, aunque el objetivo es el mismo en todo el país, las reglas no son idénticas en cada lugar. Actualmente la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires aplican sistemas de verificación con plazos, costos y modalidades de vencimiento diferentes.
La VTV en PBA versus Ciudad de Buenos Aires: ¿qué diferencias hay entre las reglamentaciones vigentes?
Conocé los puntos que caracterizan a cada sistema para evitar confundir las reglas establecidas según la jurisdicción.
En los últimos meses el debate volvió a instalarse entre los conductores debido a cambios en el sistema de turnos y en la organización de los vencimientos. Por un lado el territorio bonaerense organiza el vencimiento según el último número de la patente y por el otro en CABA se estructura principalmente por antigüedad del vehículo.
VTV en provincia de Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires la VTV es obligatoria para los vehículos particulares que superan determinada antigüedad. El trámite se realiza en plantas verificadoras distribuidas en distintos municipios y requiere solicitar turno previo.
Este esquema busca distribuir la demanda a lo largo del año y evitar saturación en las plantas verificadoras.
Los valores vigentes de la VTV en marzo de 2026 son los siguientes:
Autos particulares hasta 2.500 kilos: $97.057,65
Motos: $38.801
Vehículos pesados (más de 2.500 kilos): $174.604
El costo se abona al momento de realizar el trámite en la planta verificadora correspondiente.
Uno de los puntos que generó críticas entre los automovilistas fue la reorganización del calendario de vencimientos. Muchos conductores que realizaron la verificación bajo el sistema anterior, debieron repetir el trámite antes de lo esperado, para alinearse con el nuevo mes asignado según su patente.
VTV en Ciudad de Buenos Aires
En CABA los autos particulares deben realizar la primera verificación cuando cumplen tres años de antigüedad o superan los 60.000 kilómetros recorridos. Y luego de ese primer control, el trámite debe renovarse cada año para poder circular dentro de la ciudad.
El procedimiento incluye la revisión de distintos aspectos de seguridad y funcionamiento del vehículo:
Estado del sistema de frenos
Funcionamiento de luces y señalización
Condición de neumáticos y suspensión
Emisiones contaminantes
Dirección y alineación
El sistema porteño se caracteriza por organizar los turnos de manera digital y asignar fechas específicas, según el cronograma del organismo de control.
