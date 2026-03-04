Atención jubilados: IPS anunció el cierre temporal de 3 importantes oficinas en marzo + Seguir en









Información importante para aquellos beneficiarios que necesiten asistir presencialmente al organismo para sus trámites.

Las oficinas del IPS que permanecerán cerradas durante varios días. Imagen: Ips.gob.ar

Muchos jubilados y pensionados realizan sus trámites previsionales de manera presencial, por lo que resulta fundamental conocer cuándo las oficinas del Instituto de Previsión Social (IPS) no estarán disponibles. Estos espacios suelen ser el principal punto de consulta para quienes necesitan iniciar gestiones o hacer reclamos vinculados a sus haberes.

En este contexto, el IPS confirmó que durante marzo algunas oficinas permanecerán cerradas de forma temporal. La medida obliga a quienes deban realizar trámites a organizarse con anticipación o dirigirse a centros de atención alternativos para continuar con la gestión habitual.

Jubilados IPS La atención presencial de algunas oficinas del IPS se verá afectada en los primeros días de marzo. Imagen: Freepik Cuáles son las oficinas de IPS que estarán cerradas durante marzo El IPS tiene oficinas de atención en casi los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, para brindar una cobertura total a los beneficiarios del territorio. Por lo tanto, ante estos eventuales inconvenientes con algunas de sus delegaciones, se suele trasladar la atención a las oficinas más cercanas.

Adolfo Alsina Permanecerá cerrada entre el 2 y el 13 de marzo y retomará la atención habitual el 16 de marzo. Como alternativa presencial, los jubilados pueden acercarse a los CAP de Guaminí (Condese 244, Casbas, teléfono 02929-480228, correo [email protected], Pigüé Ciudad de Rodez 101, correo [email protected] o Salliqueló Av. Nueve de Julio 316, teléfono 02394-480330, correo [email protected].

Exaltación de la Cruz También permanecerá cerrado temporalmente el CAP de Exaltación de la Cruz, entre el 23 de febrero y el 9 de marzo, con reapertura prevista a partir del 10 de marzo. Durante ese período, quienes necesiten atención podrán dirigirse a las oficinas cercanas ubicadas en San Andrés de Giles (Belgrano 1077, correo [email protected]) o Zárate (Florestano Andrade Atucha 159, correo [email protected]).

Campana A estos cierres se suma la oficina del IPS en Campana, que se encuentra sin atención al público de forma temporal. Mientras tanto, los jubilados y pensionados pueden continuar sus trámites en los centros previsionales de Escobar (Hipólito Yrigoyen 645) o Zárate (Florestano Andrade Atucha 159), que funcionan con normalidad.

