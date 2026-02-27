Los 2 anuncios claves para el futuro de los jubilados y pensionados de Santa Fe + Seguir en









La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe informó medidas importantes para todos sus beneficiarios

Buenas noticias para los beneficiarios santafesinos. Imagen: Freepik

La Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe atraviesa un proceso de reordenamiento tras la implementación de la Ley de Emergencia Previsional. Según el Ejecutivo, estas medidas permitieron reducir el déficit operativo y garantizar la sustentabilidad del sistema para los actuales beneficiarios y futuros aportantes.

En este contexto, el gobierno provincial busca que los resultados del saneamiento financiero comiencen a impactar positivamente en el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Por ello, se han definido acciones concretas para aliviar la carga económica de quienes realizaron aportes durante toda su vida laboral en la administración pública.

Jubilados de Santa Fe Nuevos anuncios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones santafesina. Imagen: Freepik Los anuncios de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe El primer anuncio relevante es la decisión de no prorrogar el aporte solidario extraordinario que pesaba sobre los haberes previsionales. Esta medida, que dejará de tener efecto a partir del mes de septiembre, implica que los jubilados y pensionados dejarán de percibir ese descuento, recuperando así la totalidad de sus ingresos ordinarios de acuerdo a la normativa vigente.

El segundo eje central de los anuncios es la aceleración en el traslado de los aumentos salariales. A partir de ahora, las actualizaciones que reciban los trabajadores activos no tendrán una espera de 60 días para impactar en el sector pasivo, sino que se liquidarán al mes siguiente de haber sido percibidas por los activos, agilizando el flujo de fondos hacia los beneficiarios.

Finalmente, el gobierno ratificó la continuidad de los montos compensatorios para la compra de medicamentos. Este mecanismo garantiza que ningún jubilado o pensionado provincial deba destinar más del 5% de sus haberes a la cobertura de sus remedios, complementando así las medidas de alivio financiero con asistencia directa en salud.