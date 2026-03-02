ANSES deposita $439.600 en marzo 2026 a este grupo + Seguir en









Los aumentos y extras que reciben los beneficiarios del organismo previsional, en el tercer mes del año

ANSES: quiénes reciben el bono de $70.000 en marzo 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, en marzo de 2026, mantendrá el bono de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Este refuerzo, que se mantiene sin cambios desde marzo de 2024, se sumará al aumento del 2,88%, establecido por la fórmula de movilidad vigente. Así, los beneficiarios que reciben la jubilación mínima obtendrán un total de $439.600,88 durante este mes.

El Decreto 109, publicado en el Boletín Oficial, formalizó esta medida, que también incluye a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), beneficiarios de pensiones no contributivas y madres con siete hijos o más. El bono se otorga en su totalidad a quienes cobran el monto mínimo, mientras que para los beneficiarios con ingresos superiores, el refuerzo se calcula de manera proporcional.

ANSES billetes.webp Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en marzo Los montos actualizados para marzo de 2026, tras el ajuste del 2,88%, son los siguientes:

Jubilación mínima: $369.600,88

Jubilación máxima: $2.487.063,95

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70

Pensiones No Contributivas (PNC): $258.649,34

Pensión Madre de 7 hijos: $369.600,88

Prestación Básica Universal (PBU): $169.075,53 Montos finales con bono incluido Los beneficiarios que reciben el bono de $70.000 obtendrán los siguientes montos totales en marzo de 2026:

Jubilación mínima + bono: $439.600,88

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) + bono: $365.680,70

Pensiones No Contributivas (PNC) + bono: $328.649,34

Pensión Madre de 7 hijos + bono: $439.600,88 Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026 El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 tendrá ajustes, debido a los feriados del 23 y 24 de marzo. El lunes 23 es un día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 es feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Estos cambios afectarán principalmente a los beneficiarios que cobran montos superiores al haber mínimo.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo



DNI terminados en 1: martes 10 de marzo



DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo



DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo



DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo



DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo



DNI terminados en 6: martes 17 de marzo



DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo



DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo



DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de marzo (originalmente lunes 23, corrido por feriado)



DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo



DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo



DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo



DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo



DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo



DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo



DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo



DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo Los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas a través de la página oficial de ANSES o la aplicación Mi ANSES.

