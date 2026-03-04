Becas Manuel Belgrano 2026: requisitos, montos y quiénes pueden acceder

El programa otorga 36.000 cupos para estudiantes de carreras consideradas estratégicas, priorizando áreas como energía, minería y logística.

La inscripción para renovantes comenzó el pasado 2 de marzo.

El Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano 2026 busca facilitar el acceso, permanencia y egreso de estudiantes que cursen carreras consideradas estratégicas para el desarrollo económico, científico y productivo del país, como ingeniería, energía, minería, informática, agroindustria y ciencias exactas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa está regulada por la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Educación y la inscripción comenzó el pasado 2 de marzo . A continuación, conocé los detalles.

El monto de las Becas Manuel Belgrano 2026 se define en cada convocatoria y equivale a la remuneración bruta de una ayudantía de segunda simple. En esta edición 2025, será de $81.685 .

La duración del beneficio es de 12 meses consecutivos , renovable según cumplimiento académico y socioeconómico. En caso de adjudicación desde listas de espera o vacantes liberadas, puede cubrir únicamente 6 meses.

Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria a nombre del estudiante, gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) .

Además, el programa contempla incentivos por mayor rendimiento: quienes aprueben el 80% de las materias exigidas en el ciclo anterior obtendrán preaprobación para la siguiente convocatoria, motivando el avance sostenido de los estudiantes.

estudiantes

Quiénes pueden inscribirse

El programa está destinado a estudiantes que cumplan con los siguientes criterios:

Ser argentinos nativos o naturalizados , con DNI vigente.

, con DNI vigente. Tener entre 17 y 30 años , dependiendo del nivel académico (ingresantes o avanzados).

, dependiendo del nivel académico (ingresantes o avanzados). Ser alumnos regulares de universidades públicas nacionales o provinciales.

de universidades públicas nacionales o provinciales. Pertenecer a grupos familiares con ingresos menores a seis Salarios Mínimos Vitales y Móviles (aproximadamente $2.114.400 en 2026).

Los solicitantes deben elegir carreras estratégicas definidas por la convocatoria, incluyendo áreas como energía e hidrocarburos, minería y geociencias, logística e infraestructura, agroindustria y biotecnología, tecnologías de la información, profesorados estratégicos, y ciencias exactas y naturales.

Para la convocatoria 2026, se aplicará una ponderación prioritaria a las tres primeras áreas nombradas anteriormente.

En total, se otorgarán 36.000 cupos, incluyendo renovantes y nuevos inscriptos, y quienes cumplan los requisitos pero no obtengan lugar quedarán en lista de espera para cubrir vacantes futuras.

estudiantes

La inscripción para renovantes comenzó el 2 de marzo y continuará hasta el 20 del mismo mes. Para los nuevos Inscriptos, va desde el 16 de marzo al 3 de abril.

Requisitos para acceder a las Becas Manuel Belgrano

Los requisitos se dividen entre nuevos postulantes y renovantes:

Para nuevos inscriptos:

Deben ingresar o cursar una carrera habilitada dentro del programa. La nómina completa podés consultar desde el sitio oficial del Gobierno nacional ( https://becasmanuelbelgrano.educacion.gob.ar/admin/listacarreras.php ).

dentro del programa. La nómina completa podés consultar desde el sitio oficial del Gobierno nacional ( ). Mantener la condición de estudiante regular durante todo el año académico.

durante todo el año académico. Aprobar al menos 1 materia en el ciclo lectivo de la convocatoria, cumpliendo con la “Doble Certificación” que verifica el progreso académico en septiembre.

Para estudiantes renovantes

Continuar en la misma carrera declarada al momento de la primera inscripción.

declarada al momento de la primera inscripción. Aprobar un mínimo del 50% de las materias para la primera renovación y 67% para las sucesivas.

para la primera renovación y 67% para las sucesivas. No superar tres convocatorias en pregrado ni cinco en grado.

en pregrado ni cinco en grado. Participar en actividades formativas si así lo establecen las bases de la convocatoria.

si así lo establecen las bases de la convocatoria. Cumplir con la Doble Certificación anual, requisito obligatorio para mantener la beca.

Por otro lado, no podrán postularse quienes ya finalizaron una carrera de grado, posean título de pregrado (salvo excepciones específicas), solo adeuden finales, tesis o prácticas, superen en dos años o más la duración teórica de la carrera, o quienes hayan sido dados de baja en convocatorias anteriores por incumplimientos graves.

El seguimiento académico y socioeconómico es gestionado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias y ANSES.