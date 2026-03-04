Una aclamada película de terror llega a Netflix: todo lo que tenés que saber sobre el estreno

Inspirado en el exitoso videojuego Five Nights at Freddy’s, este film llega a Netflix listo para convertirse en uno de los estrenos más comentados del mes.

Este aclamado thriller de terror llega a Netflix esta semana y ya dió que hablar en todo el mundo.

Los fanáticos del cine de terror y de los videojuegos tienen un motivo más para agendar en sus calendarios: la película Five Nights at Freddy’s, adaptación de la popular saga de videojuegos, se estrenará en Netflix el 8 de marzo de 2026 .

La película, basada en la icónica franquicia de survival horror, sigue a un guardia de seguridad que acepta un turno nocturno en un restaurante abandonado, solo para descubrir que los animatrónicos del lugar están poseídos y listos para aterrorizarlo .

Five Nights at Freddy’s es una película de terror que adapta la atmósfera siniestra de los videojuegos homónimos creados por Scott Cawthon. La trama se centra en un encargado de seguridad nocturno , contratado para cuidar un local cerrado que fue la sede de un restaurante familiar con animatrónicos de aspecto infantil. A medida que avanza la noche, los personajes mecánicos cobran vida de forma inexplicable, desatando escenas de tensión y peligro constante contra el protagonista.

El elenco incluye a actores como Josh Hutcherson, Elizabeth Lail y Piper Rubio , quienes encabezan esta propuesta de terror que combina misterio, sustos y elementos sobrenaturales.

Aunque ya estuvo disponible en otros formatos y territorios previamente, el estreno en Netflix el 8 de marzo de 2026 marca su llegada a una de las plataformas de streaming más grandes del mundo, donde podrá alcanzar a millones de suscriptores interesados en el género.

Por qué la película genera expectativa

La saga de Five Nights at Freddy’s ha sido popular desde su debut como videojuego por su historia, atmósfera inquietante y la sensación de peligro constante. La adaptación cinematográfica busca trasladar esa misma experiencia al formato de película, combinando efectos visuales con una narrativa que mantiene la tensión.

Además, el éxito previo de la segunda entrega en cines recaudó cifras significativas a nivel internacional tras su estreno en diciembre de 2025 y ha mantenido alto el interés por el universo cinematográfico de FNaF.

El catálogo de marzo de Netflix incluye también otros títulos esperados, pero Five Nights at Freddy’s sobresale por su base de fanáticos fieles y el reconocimiento global de la franquicia, que ha generado juegos, merchandising y debates en la cultura pop.