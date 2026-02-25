IPS: quiénes son los jubilados que cobran el 26 de febrero de 2026 + Seguir en









Estamos transitando una semana importante para los beneficiarios bonaerenses. Conocé las fechas clave.

Enterate qué jubilados bonaerenses cobran este 26 de febrero.

Imagen: Freepik

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires desempeña un rol fundamental en el bienestar de miles de ciudadanos que han dedicado sus años de servicio al Estado. Para los jubilados y pensionados bonaerenses, contar con información clara y precisa sobre sus haberes es esencial para la planificación de su economía familiar y personal.

En esta oportunidad, el organismo ha confirmado los detalles correspondientes al cierre del segundo mes del año. Con la finalización de febrero, se acerca el calendario de pagos para todos los beneficiarios del sistema previsional provincial, quienes deben estar atentos a las fechas asignadas según la terminación de su documento.

Jubilados Calendario de pagos para los jubilados y pensionados del IPS bonaerense. Imagen: Freepik IPS: calendario de pagos del mes de febrero 2026 para jubilados y pensionados El cronograma oficial estipulado por el IPS se divide en dos jornadas consecutivas para garantizar un flujo ordenado en el cobro de los beneficios. Según la información oficial, el jueves 26 de febrero percibirán sus haberes los jubilados y pensionados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Asimismo, en esta misma fecha se completará el pago de todas las Pensiones Sociales no contributivas, independientemente de la terminación del documento (del 0 al 9).

El calendario concluye el viernes 27 de febrero, día en el que se abonarán las jubilaciones y pensiones restantes para aquellos beneficiarios cuyos documentos finalicen en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por último, el organismo previsional recordó que la fecha límite para realizar el pago por ventanilla para el presente mes será el 25 de marzo de 2026.

