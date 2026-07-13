Atención monotributistas: cuándo y quienes deben recategorizarse en ARCA

El organismo abrió una instancia clave y un grupo va a tener que revisar su situación antes del próximo vencimiento

Llegó uno de los trámites más importantes del año para monotributistas.

Como muchos saben, la segunda revisión anual del monotributo ya tiene su fecha confirmada. Durante este período, miles de contribuyentes de ARCA deberán analizar si la categoría en la que están inscriptos continúa siendo la correcta de acuerdo con la evolución de su actividad económica.

El procedimiento dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) alcanza únicamente a quienes registraron cambios en determinados parámetros durante los últimos 12 meses. Por eso, cumplir con este trámite dentro del plazo previsto evita diferencias en la cuota mensual y posibles ajustes posteriores.

La recategorización es el mecanismo mediante el cual cada monotributista revisa si debe permanecer en la misma categoría o pasar a otra superior o inferior. Para determinarlo, ARCA exige evaluar la información correspondiente a los últimos 12 meses de actividad. La revisión contempla cuatro variables principales:

Es importante estar al tanto de las fechas clave para no saltearse el trámite.

Si alguno de esos parámetros supera o queda por debajo de los límites de la categoría vigente, el contribuyente debe modificar su encuadre dentro del régimen. Pero por el otro lado, existen dos grupos que no tienen obligación de realizar este trámite:

La gestión se lleva a cabo desde el Portal Monotributo con CUIT y clave fiscal. Al ingresar, el sistema muestra la facturación anual registrada para facilitar la revisión mediante el esquema de recategorización simplificada. Luego, el contribuyente solo debe verificar los datos y confirmar la categoría correspondiente.

Las fechas clave para los monotributistas ya fueron confirmadas. Magnific

Si no corresponde hacer cambios, tampoco es necesario completar ningún trámite. En ese caso, ARCA interpreta que la situación permanece sin modificaciones y conserva la categoría vigente. Pero cuando el organismo detecta inconsistencias, si una persona no cumple con la recategorización o informa una categoría que no coincide con su realidad fiscal, ARCA puede iniciar una recategorización de oficio.

Este procedimiento se aplica cuando las compras, gastos o acreditaciones bancarias reflejan un nivel de actividad superior al permitido para la categoría declarada. La notificación llega al Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al vencimiento del plazo de recategorización.

Si el contribuyente considera incorrecta la decisión, dispone de 15 días desde la notificación para presentar una apelación mediante el servicio Presentaciones Digitales, pero también existe un recurso para quienes realizan la presentación fuera de ese plazo. Una vez firme la resolución administrativa, la nueva categoría comienza a regir según el semestre correspondiente y modifica las obligaciones de pago previstas por ARCA.

Las fechas clave de ARCA para los monotributistas

La recategorización correspondiente al segundo semestre de 2026 tendrá un cronograma especial definido por ARCA. Las fechas confirmadas son:

Inicio del trámite: 15 de julio de 2026

Cierre del período de recategorización: 5 de agosto de 2026

Primer vencimiento con la nueva categoría: 20 de agosto de 2026

Durante ese período, cada contribuyente deberá ingresar al Portal Monotributo y revisar toda la información vinculada con los últimos 12 meses de actividad antes de confirmar su categoría. ARCA lleva a cabo este proceso dos veces por año, una en el primer semestre y otra en el segundo. En cada oportunidad se analiza siempre el comportamiento fiscal de los 12 meses previos.

La actualización de categoría es fundamental porque determina el valor mensual del Monotributo y mantiene la situación fiscal alineada con la actividad desarrollada. Una categoría inferior a la que corresponde puede generar ajustes posteriores, mientras que una superior implica el pago de una cuota mayor sin necesidad.