ARCA: quiénes deben pagar el Impuesto a las Ganancias por el cobro del medio aguinaldo

Con los nuevos valores vigentes, muchos empleados buscan saber si van a tener descuentos y cómo impacta este ingreso adicional.

Aunque muchos no lo sepan, ARCA puede descontar una parte del aguinaldo 2026 por el Impuesto a las Ganancias.

El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) suele generar muchas consultas entre los trabajadores en relación de dependencia. Pero la duda más frecuente apunta a los descuentos que pueden aparecer al momento de cobrar el medio aguinaldo y a quiénes alcanza el Impuesto a las Ganancias .

Durante 2026, los parámetros del tributo se cambiaron nuevamente por el mecanismo de actualización previsto por la normativa vigente. Esa modificación elevó los ingresos mínimos desde los cuales arrancan las retenciones, por lo que una parte importante de los empleados quedó fuera del alcance del impuesto.

El Impuesto a las Ganancias no alcanza a todos los asalariados, solo deben tributar quienes superan determinados niveles de ingresos, que varían según la situación personal y familiar de cada trabajador. Para las remuneraciones percibidas entre enero y junio de 2026, un empleado soltero y sin hijos comienza a pagar el impuesto cuando registra un ingreso neto mensual superior a $2.490.000 .

Muchos no entienden cuando deben pagar el impuesto al cobrar el medio aguinaldo.

Por el otro lado, para un trabajador casado con dos hijos , el piso se incrementa hasta $3.333.000 netos por mes . Mientras los ingresos permanezcan por debajo de esos valores, no corresponde la aplicación de retenciones por este tributo. El esquema contempla deducciones personales y un sistema de actualización automática que ajusta los parámetros según la evolución de la inflación.

Otro aspecto importante es que Ganancias funciona mediante una escala progresiva, por lo que las alícuotas parten del 5% y llegan hasta el 35% , aunque ese porcentaje no se aplica sobre la totalidad del salario. Cada tramo de ingresos tributa de acuerdo con la escala correspondiente, por lo que superar el mínimo por una diferencia reducida no implica sufrir una retención sobre todo el sueldo.

Este mecanismo busca que el impuesto aumente de manera gradual a medida que crecen los ingresos alcanzados por la normativa.

El aguinaldo forma parte de las remuneraciones alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias. Pexels

Qué pasa con el cobro del medioaguinaldo

El Sueldo Anual Complementario (SAC) también integra las remuneraciones contempladas por el Impuesto a las Ganancias, de todas formas, eso no significa que todos los trabajadores sufran descuentos cuando reciben el medio aguinaldo. La retención solo corresponde para quienes superan los pisos establecidos por ARCA. Los empleados cuyos ingresos permanecen por debajo de esos valores cobran el aguinaldo sin descuentos.

Además, existe un mecanismo que evita una fuerte reducción del monto percibido en junio y diciembre, en lugar de calcular todo el impuesto al momento del pago del SAC, los empleadores aplican un sistema de prorrateo durante el año. Cada mes incorporan al cálculo de Ganancias una doceava parte del aguinaldo estimado y sobre esa proyección determinan la retención mensual correspondiente.

Cuando finalmente se liquida el SAC, el impacto suele ser menor porque gran parte de la carga tributaria ya se distribuyó entre las remuneraciones mensuales anteriores. Este sistema busca evitar diferencias importantes entre un mes y otro, especialmente en los períodos en los que el trabajador percibe ingresos extraordinarios.

Quedan excluidos de este régimen quienes no superan los ingresos mínimos previstos por la normativa y tampoco corresponde el descuento para los monotributistas ni para los trabajadores autónomos, ya que el aguinaldo constituye un beneficio exclusivo de los empleados en relación de dependencia y de los jubilados.