Atropelló a un nene de 2 años, lo mató y escapó: "Lo dejó tirado, abandonado"

Tal como se aprecia en el video de las cámaras de seguridad, el conductor pasó por encima a Adil con su rueda delantera izquierda y, sin detener su marcha, hizo lo propio con la trasera, aporta La Nación.

Acto seguido, la madre de Adil se acercó al lugar y comenzó a gritar de manera desesperada pidiendo ayuda para su hijo que ya se encontraba sin vida en el piso, mientras el automovilista se alejaba del lugar. El desesperado reclamo de la mujer llamó la atención de los vecinos, quienes se apresuraron en detener al conductor.

La palabra del papá de la víctima

Alexander Mallón, padre de la víctima, explicó en diálogo con TN que “un auto lo paró en la esquina y al bajarse de la camioneta Ramón alcanzó a decir: ‘No lo vi, no lo vi’. Eso fue lo que llegué a escuchar, porque tenía la mente nublada y sólo estaba pensando en mi bebé. “¿Por qué no se detuvo? Si él se hubiera detenido, mi hijo estaría vivo... Le gritábamos, yo salí hasta el medio de la calle gritándole para que pare, pero no se detuvo”, agregó.

Y remarcó: “Fuimos a la fiscalía y el conductor quedó libre en el segundo día. Si nosotros tenemos evidencia e hicimos la declaración, ¿por qué está libre?”.

A su vez, la mamá del menor completó: “Lo dejó tirado, abandonado. Me muero de dolor por la pérdida de mi hijo. Solo pido que me ayuden para que haya justicia por mi hijo, porque a mi hijo nadie me lo va a devolver”.