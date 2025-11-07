AUH hijo con Discapacidad de ANSES: cuál es el monto confirmado para noviembre 2025







De acuerdo al Decreto 274/24, las asignaciones familiares aumentarán un 2,08% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

ANSES activará su calendario de pagos el próximo lunes 10 de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya oficializó los montos y el calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,08%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Y uno de los grupos de titulares que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH). Una ayuda económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

ANSES.jpg Quiénes acceden a la AUH hijo con Discapacidad de ANSES La AUH por Discapacidad es una suma mensual que se paga por cada hijo sin límite de edad que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. Con el fin de poder igualar las oportunidades, esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con menores a cargo que sea:

Trabajadoras en relación de dependencia

Que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Monotributistas

Trabajadoras de temporada y rurales

Que cobren la Prestación por Desempleo o Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Que reciban la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

Titulares de jubilaciones y pensiones Requisitos para acceder De la madre, padre o titular a cargo: Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES. Del hijo: No hay límite de edad .

ser soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y residir en el país.

Tener la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES. Además, por medio de la presentación de la Libreta AUH, se debe verificar que los hijos hasta los 4 años cumplan con los controles sanitarios y de vacunación. Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los criterios de salud, hay que probar que concurren a establecimientos educativos.

Monto de la AUH hijo con Discapacidad de ANSES en noviembre A través de las resoluciones 338/2025 y 339/2025, publicadas en el Boletín Oficial, las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,08% este mes, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato. El total de la AUH por Discapacidad será de $389.733 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir el 80% del monto ($311.786,4), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. Cuándo cobro la AUH de ANSES en noviembre 2025 DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

