ANSES confirmó el aumento del 2% en sus prestaciones y así quedan los haberes de noviembre 2025







El ente previsional ya publicó los montos actualizados de asignaciones, pensiones y jubilaciones que reciben un incremento en el penúltimo mes del año.

Todos los aumentos de ANSES para noviembre 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) reafirmó que los titulares de asignaciones, pensiones y jubilaciones recibirán un aumento en sus prestaciones que entrará en vigencia en noviembre. El ajuste del 2,1% se establece siguiendo lo establecido por el Decreto 274/2024.

En la fórmula de movilidad, se aclara que estas prestaciones deben tener aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta forma, la población más vulnerable al aumento de precios no pierde poder adquisitivo ante este fenómeno.

ANSES billetes.webp Montos de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025 En noviembre, las prestaciones que reciben un aumento son las asignaciones, pensiones y jubilaciones. El incremento se alinea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, que fue del 2,1%.

Por otro lado, para los jubilados y pensionados se confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000. De esta manera, los montos quedan con los siguientes montos vigentes para noviembre:

Jubilaciones Jubilación mínima: $309.294,79 + $70.000: $379.294,79

Jubilación máxima: $2.081.261,17 Pensiones Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $247.435,83 + $70.000: $317.435,83

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 216.506,35 + $70.000: $286.506,35 Asignaciones universales Asignación Universal por Hijo (AUH) : $111.141

AUH por Hijo con Discapacidad: $361.894

Asignación por Embarazo para Protección Social: $111.141 Asignaciones familiares (SUAF) Por Hijo (rango 1): $55.574

Por Hijo con Discapacidad: $181.707 Asignaciones de pago único Nacimiento: $80.620

Adopción: $482.451

Matrimonio: $120.934 ANSES gente.webp Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 El organismo ya dio a conocer las fechas en las que los beneficiarios de ANSES recibirán sus depósitos. El cronograma se organiza según la terminación del DNI y la prioridad de los grupos.

En noviembre, el calendario de pagos de ANSES se ve afectado por el fin de semana largo que establece un día no laborable (21) y un feriado (24) por el Día de la Soberanía Nacional. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

