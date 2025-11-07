La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) reafirmó que los titulares de asignaciones, pensiones y jubilaciones recibirán un aumento en sus prestaciones que entrará en vigencia en noviembre. El ajuste del 2,1% se establece siguiendo lo establecido por el Decreto 274/2024.
ANSES confirmó el aumento del 2% en sus prestaciones y así quedan los haberes de noviembre 2025
El ente previsional ya publicó los montos actualizados de asignaciones, pensiones y jubilaciones que reciben un incremento en el penúltimo mes del año.
En la fórmula de movilidad, se aclara que estas prestaciones deben tener aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta forma, la población más vulnerable al aumento de precios no pierde poder adquisitivo ante este fenómeno.
Montos de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025
En noviembre, las prestaciones que reciben un aumento son las asignaciones, pensiones y jubilaciones. El incremento se alinea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, que fue del 2,1%.
Por otro lado, para los jubilados y pensionados se confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000. De esta manera, los montos quedan con los siguientes montos vigentes para noviembre:
Jubilaciones
Jubilación mínima: $309.294,79 + $70.000: $379.294,79
Jubilación máxima: $2.081.261,17
Pensiones
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $247.435,83 + $70.000: $317.435,83
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 216.506,35 + $70.000: $286.506,35
Asignaciones universales
Asignación Universal por Hijo (AUH): $111.141
AUH por Hijo con Discapacidad: $361.894
Asignación por Embarazo para Protección Social: $111.141
Asignaciones familiares (SUAF)
Por Hijo (rango 1): $55.574
Por Hijo con Discapacidad: $181.707
Asignaciones de pago único
Nacimiento: $80.620
Adopción: $482.451
Matrimonio: $120.934
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025
El organismo ya dio a conocer las fechas en las que los beneficiarios de ANSES recibirán sus depósitos. El cronograma se organiza según la terminación del DNI y la prioridad de los grupos.
En noviembre, el calendario de pagos de ANSES se ve afectado por el fin de semana largo que establece un día no laborable (21) y un feriado (24) por el Día de la Soberanía Nacional.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
