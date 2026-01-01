AUH Hijo con Discapacidad de ANSES: cuál será el monto de enero 2026 + Seguir en









EL organismo previsional informó sobre los haberes a cobrar en el primer mes del año que viene con aumentos y extras.

ANSES: los montos de la AUH con discapacidad de enero 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las asignaciones familiares para enero de 2026, con un ajuste del 2,5% según la inflación registrada en noviembre de 2025. Este incremento afecta directamente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), incluyendo a quienes reciben el beneficio por hijos con discapacidad.

El nuevo esquema garantiza una actualización más frecuente de los haberes, en línea con el Decreto 274/2024, que establece ajustes mensuales en lugar de trimestrales. El objetivo es proteger el poder adquisitivo de las familias en un contexto de aumento constante de precios.

ANSES billetes.webp Quiénes pueden acceder a la AUH Hijo con Discapacidad La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad está dirigida a familias con hijos menores de 18 años o sin límite de edad en casos de discapacidad. Los beneficiarios deben encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

Desocupados

Trabajadores no registrados o sin aportes

o sin aportes Empleados de casas particulares

Monotributistas sociales Los requisitos para el adulto solicitante incluyen ser argentino y residir en el país, o extranjero con una residencia mínima de dos años. Este beneficio busca asegurar un ingreso básico para cubrir necesidades esenciales de salud, educación y bienestar de los niños y adolescentes con discapacidad.

Monto de la AUH Hijo con Discapacidad en enero 2026 El monto total de la AUH por Hijo con Discapacidad será de $408.697,46 en enero de 2026. De este total, ANSES paga el 80% de manera mensual, lo que equivale a $326.957,97. El 20% restante se abona una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Este aumento se enmarca en la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones sociales según la inflación, asegurando que los montos mantengan su valor real frente al incremento de precios. Calendario de pagos de ANSES en enero 2026 El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo en enero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del beneficiario: DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

