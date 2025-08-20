La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento en los haberes de sus prestaciones, incluidas aquellas que pertenezcan al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Esto se debe a que se les agregará el porcentaje de inflación registrado en julio 2025, como bien se estableció en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
Aumenta la SUAF de ANSES: cómo impactará la ayuda económica en septiembre 2025
El organismo actualizará los montos de las prestaciones el próximo mes debido al porcentaje de inflación de julio.
-
Créditos ANSES: Confirman préstamos para jubilados y beneficiarios de AUH y SUAF de hasta $1.350.000
-
Aumento y bono confirmado: los montos de las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre 2025
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mes anterior fue de 1,9%. El decreto mencionado estipula que tanto las asignaciones, como las jubilaciones y pensiones de ANSES, se actualizarán mensualmente en base al último valor inflacionario obtenido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Monto de la SUAF de ANSES en septiembre 2025
Asignaciones Universales
La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará de valer $112.942 a alcanzar los $115.064,72. Asimismo, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad se actualizará de $367.757 a $374.670,30.
Asignaciones Familiares
Los haberes de las Asignaciones Familiares varían según el monto total de Ingresos por Grupo Familiar. Por lo tanto, estos serán los valores en septiembre:
Asignación Familiar por Hijo
- Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98
- Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
- Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $187.339,36
- Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29
- Ingreso Grupo Familiar desde $1.261.988,01: $83.644,27
Asignación por Embarazo para Protección Social
Así como la AUH, esta asignación pasará de tener un valor de $112.942 a alcanzar los $115.064,72 en septiembre.
Asignación Familiar por Prenatal
Así como con las asignaciones familiares, el monto de esta prestación también varía según el IGF:
- Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98
- Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.109,89
Asignación por Maternidad
El cálculo para esta asignación depende de la remuneración bruta.
Asignaciones de Pago Único
La Asignación por Nacimiento tendrá un valor total de $67.062,91, mientras que la Asignación por Adopción alcanzará los $401.004,96. Por otro lado, la Asignación por Matrimonio equivaldrá a $100.421,34.
Asignación Familiar por Cónyuge
Los haberes de esta prestación pasarán de $13.699 a un monto total de $13.955,90.
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario