Aumenta la SUAF de ANSES: cómo impactará la ayuda económica en septiembre 2025

El organismo actualizará los montos de las prestaciones el próximo mes debido al porcentaje de inflación de julio.

ANSES actualizará los haberes de todas sus prestaciones en septiembre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento en los haberes de sus prestaciones, incluidas aquellas que pertenezcan al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . Esto se debe a que se les agregará el porcentaje de inflación registrado en julio 2025, como bien se estableció en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mes anterior fue de 1,9%. El decreto mencionado estipula que tanto las asignaciones, como las jubilaciones y pensiones de ANSES, se actualizarán mensualmente en base al último valor inflacionario obtenido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará de valer $112.942 a alcanzar los $115.064,72 . Asimismo, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad se actualizará de $367.757 a $374.670,30 .

Los haberes de las Asignaciones Familiares varían según el monto total de Ingresos por Grupo Familiar . Por lo tanto, estos serán los valores en septiembre:

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $187.339,36

Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29

Ingreso Grupo Familiar desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social

Así como la AUH, esta asignación pasará de tener un valor de $112.942 a alcanzar los $115.064,72 en septiembre.

Asignación Familiar por Prenatal

Así como con las asignaciones familiares, el monto de esta prestación también varía según el IGF:

Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98

Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62

Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Ingreso Grupo Familiar entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.109,89

Asignación por Maternidad

El cálculo para esta asignación depende de la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

La Asignación por Nacimiento tendrá un valor total de $67.062,91, mientras que la Asignación por Adopción alcanzará los $401.004,96. Por otro lado, la Asignación por Matrimonio equivaldrá a $100.421,34.

Asignación Familiar por Cónyuge

Los haberes de esta prestación pasarán de $13.699 a un monto total de $13.955,90.