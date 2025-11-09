Aumento de casos de tos convulsa: cómo prevenirla y cuáles son sus riesgos

La región evidencia un importante crecimiento de contagios. Los casos más peligrosos se dan en recién nacidos y lactantes.

La Tos Convulsa , Ferina , o también llamada Coqueluche , es una enfermedad respiratoria , infecciosa y aguda , causada por una bacteria llamada Bordetella pertussis , que si bien puede afectarnos en cualquier edad , las formas graves se presentan en recién nacidos y lactantes . Se contagia a través de secreciones respiratorias , o con las microgotas que se esparcen con la tos.

Se caracteriza por presentar un período de incubación de una o dos semanas de duración , luego del cual comienza el período catarral, con rinorrea, febrícula y tos seca de predominio nocturno que también suele durar una o dos semanas.

Pasado este primer cuadro, y sin un límite preciso, comienza la enfermedad propiamente dicha, caracterizada por las “quintas” de tos, que son accesos de varios episodios durante la misma espiración , seguidos de una inspiración profunda.

Pueden repetirse varias veces en el día, y pueden producirse complicaciones principalmente en los lactantes, que son quienes sufren la formas graves.

La Organización Panamericana de la Salud , alertó que varios países de la región han registrado un aumento de casos asociado a una caída previa en la cobertura vacunal.

En nuestro país, por ejemplo, se han registrado algo más de 300 casos en lo que va del año, que es una cifra mayor a la habitual.

Cómo se trata la enfermedad

Esta enfermedad una vez instalada , requiere tratamiento antibiótico específico y cuidados generales. Aislamiento y tratamiento profiláctico de los contactos son fundamentales. En los casos mas graves internación y prevención y tratamiento de las complicaciones, que en los lactantes pueden ser graves y llevar hasta el óbito.

Pero es fundamental recordar que su profilaxis se realiza con la vacunación, que está incluida en el calendario obligatorio. La Tos Convulsa es parte de la vacuna quíntuple, junto con la Difteria (corynebacterium diphtheriae), Tétanos (Clostridium tetani), Hepatitis B y Haemophilus influenzae, bacteria esta última que puede ser responsable de infecciones severas, incluyendo las del Sistema Nervioso Central.

Esta vacuna Quíntuple está indicada a los dos, cuatro, seis y dieciocho meses de edad, para continuar luego con la Triple bacteriana (Difteria, Tétanos, Tos Convulsa) a los cinco y once años de edad.

Asimismo, dado que los cuadros mas severos se producen durante la lactancia y probablemente antes de recibir la primer dosis, esta vacuna triple está también indicada en las mujeres gestantes entre las semanas 20 y 36 de embarazo, para que los anticuerpos maternos puedan dar cobertura en las primeras semanas de vida.

Por otra parte también debe recibir cada cinco años esta vacuna Triple el personal de Salud que asista a menores de un año, con el objetivo de disminuir la cadena de contagios.

Lamentablemente, según el Registro Federal de Vacunación, vemos que reciben las tres primeras dosis alrededor del 80% de los lactantes. Y esta cifra cae a aproximadamente el 50% para las dosis indicadas de los cinco y once años. Y solo cerca del 70% de las embarazadas.

Es fundamental que si queremos disminuir la prevalencia y brotes de enfermedades infectocontagiosas, tomemos conciencia como sociedad de la importancia de cumplir con los esquemas de vacunación, tanto de la Tos Convulsa como de otras enfermedades que pueden prevenirse a través de la profilaxis, consultando al respecto a los médicos, y aplicarnos las vacunas indicadas.

Jefe de Clínica Médica del Hospital Central de San Isidro.