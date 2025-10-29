De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,1% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando los pagos del próximo mes. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Además, con el fin de mitigar la suba sostenida de precios, el organismo entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados .

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran el monto mínimo:

Jubilación mínima: $403.150,64 ( $333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51 ( $266.520,51 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva: $303.205,45 ( $233.205,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: $2.241.568,43

¿Qué pasa con el bono de 70.000 pesos?

Desde el año pasado, ANSES entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El proyecto de Presupuesto 2026, anunciado por el presidente Javier Milei, confirma su continuidad durante el próximo ciclo, aunque no contempla aumentos en su valor. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $333.150,64. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $403.150,64 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.