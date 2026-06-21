Ayuda Escolar ANSES 2026: ¿Hasta cuándo se puede tramitar y cómo pedir los $85.000?

El beneficio educativo se paga una vez por año y exige acreditar la escolaridad para no perder el derecho al cobro.

Los titulares de AUH y asignaciones familiares que tengan hijos escolarizados pueden acceder al pago de $85.000 por cada estudiante.

La Ayuda Escolar Anual sigue siendo uno de los beneficios más importantes que administra ANSES para acompañar a las familias durante el ciclo lectivo. El organismo confirmó un pago de $85.000 por hijo para quienes cumplan con las condiciones establecidas y acrediten la escolaridad correspondiente.

El refuerzo se abona una vez por año y está destinado a colaborar con los gastos educativos vinculados a la compra de útiles, indumentaria, materiales y otros elementos necesarios para asistir a la escuela. Aunque muchos beneficiarios reciben el pago de manera automática, ANSES exige la presentación del Certificado Escolar para mantener el derecho al beneficio y garantizar futuras liquidaciones.

La gestión puede realizarse de forma completamente digital a través de Mi ANSES . Existe una fecha límite para completar el trámite y quienes no presenten la documentación requerida dentro del plazo establecido podrían quedar excluidos del cobro correspondiente.

ANSES informó que los beneficiarios tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para generar, completar y cargar el Certificado Escolar correspondiente al ciclo lectivo vigente. El trámite debe realizarse todos los años, independientemente de que la familia haya cobrado la Ayuda Escolar de manera automática en marzo.

La presentación se realiza ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, el titular debe dirigirse al apartado "Hijos" y seleccionar la opción "Presentar un Certificado Escolar". Desde ahí puede generar el formulario correspondiente para cada hijo.

Después de imprimir el documento, es necesario llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado por las autoridades escolares. Una vez validado, debe sacarse una fotografía legible y cargarla nuevamente en la plataforma digital de ANSES.

La acreditación de escolaridad es obligatoria todos los años. Incluso aquellas familias que recibieron el pago automático durante marzo deben volver a presentar la documentación antes de finalizar el año. En caso de no cumplir con este requisito dentro del plazo establecido, ANSES puede suspender futuras liquidaciones vinculadas con la Ayuda Escolar Anual.

ANSES

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar de ANSES?

La prestación está dirigida a familias que perciben asignaciones administradas por ANSES y tienen hijos en edad escolar. Puntualmente, pueden acceder quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Para los hijos sin discapacidad, el beneficio corresponde cuando tienen entre 45 días y 17 años inclusive y concurren a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial, ya sea de nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad no existe límite de edad. Además de la asistencia a escuelas especiales o establecimientos educativos oficiales, también se contempla a quienes reciben rehabilitación, concurren a talleres protegidos, realizan formación laboral o cuentan con apoyo de maestros particulares matriculados.

Para percibir la prestación deben cumplirse los requisitos generales que rigen para las asignaciones familiares, incluyendo los topes de ingresos vigentes en aquellos casos en que corresponda.

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¿Cuánto tarda en acreditarse el pago una vez hecho el trámite?

Según ANSES, quienes no cobraron automáticamente la Ayuda Escolar en marzo y presentan posteriormente la documentación requerida recibirán el pago dentro de los 60 días posteriores a la validación del trámite.

La acreditación no suele realizarse de manera inmediata. El organismo debe verificar la documentación presentada, validar la escolaridad declarada y procesar la liquidación correspondiente antes de efectuar el depósito.

Por ese motivo, el organismo recomienda realizar la presentación lo antes posible y no esperar hasta los últimos meses del año para cargar el certificado. Quienes desean verificar el estado del trámite pueden hacerlo a través de Mi ANSES, donde se encuentra disponible la información vinculada a las asignaciones y beneficios activos.