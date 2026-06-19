Turnos presenciales en ANSES: cómo funciona el nuevo sistema para elegir cualquier oficina

Los usuarios ya pueden elegir la ubicación que más les convenga para realizar trámites.

ANSES puso en marcha una modificación en su sistema de atención presencial que amplía las posibilidades para quienes necesitan realizar trámites en una oficina del organismo . A partir de esta actualización, los usuarios pueden elegir libremente la dependencia donde desean ser atendidos, independientemente de su domicilio registrado.

Hasta ahora, muchas personas debían concurrir a oficinas asignadas según su lugar de residencia o se encontraban ------------------------------+limitadas por la disponibilidad de turnos en determinadas delegaciones. Con el nuevo esquema, ANSES habilitó la posibilidad de seleccionar cualquier oficina disponible dentro de la red de atención del organismo.

La modificación forma parte del proceso de modernización administrativa impulsado por el organismo y se complementa con otras herramientas que permiten iniciar trámites, consultar expedientes y acceder a documentación desde Mi ANSES.

¿Qué cambió en el sistema de turnos de ANSES?

La principal novedad es que ya no es obligatorio elegir la oficina más cercana al domicilio del solicitante. Ahora el sistema permite visualizar distintas ubicaciones disponibles y seleccionar la que resulte más conveniente, según la ubicación, la disponibilidad horaria o la rapidez para conseguir atención.

La medida alcanza a numerosos trámites presenciales que todavía requieren verificación de documentación o atención personalizada. Entre ellos se encuentran gestiones previsionales, actualizaciones de datos personales, consultas vinculadas con asignaciones familiares, programas sociales y diversas prestaciones administradas por ANSES.

El nuevo mecanismo también permite comparar opciones antes de confirmar la reserva. Una persona puede verificar qué oficina posee turnos más cercanos y elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades.

Esta modalidad busca reducir tiempos de espera y aprovechar de manera más eficiente la capacidad de las distintas delegaciones. La actualización ya se encuentra disponible tanto en la página oficial como en los servicios digitales vinculados a Mi ANSES.

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Paso a paso: cómo solicitar un turno presencial en la web o app Mi Anses

La reserva de una cita continúa realizándose mediante los canales oficiales habilitados por ANSES. El procedimiento puede completarse desde una computadora, celular o tablet. El usuario debe ingresar al sistema de turnos utilizando su número de CUIL y los datos requeridos por la plataforma. Luego deberá seleccionar el trámite que necesita realizar de manera presencial.

Una vez identificado el servicio correspondiente, el sistema mostrará las oficinas disponibles junto con las fechas y horarios habilitados para la atención. A diferencia del esquema anterior, ahora es posible elegir libremente la delegación deseada. El solicitante puede revisar distintas

Después de seleccionar la oficina y el horario, ANSES genera un comprobante digital que incluye toda la información necesaria para asistir a la cita. El documento puede descargarse, imprimirse o conservarse en formato digital.

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Beneficios de la libre elección de delegaciones para los usuarios

Uno de los principales beneficios de esta modificación es la mayor flexibilidad para organizar los trámites presenciales. La medida también permite acceder a turnos disponibles en otras localidades cuando la demanda es elevada en determinadas sedes. Esto puede reducir los tiempos de espera para obtener atención presencial.

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¿Cómo consultar o cancelar un turno de ANSES ya otorgado?

El sistema también permite administrar las reservas realizadas previamente. Quienes necesiten verificar la información de una cita pueden ingresar nuevamente al portal de turnos y consultar los detalles asociados a su solicitud. La plataforma muestra la fecha asignada, el horario, la oficina seleccionada y el tipo de trámite. Esta información permanece disponible hasta el día de la cita. En caso de que el usuario no pueda asistir, existe la posibilidad de cancelar la reserva para liberar ese espacio.

La gestión se realiza mediante los mismos canales digitales utilizados para solicitar el turno. Una vez confirmada la cancelación, el sistema habilita la posibilidad de reservar una nueva fecha si fuera necesario.