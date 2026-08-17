Desesperada búsqueda contra reloj entre los escombros, a una semana del terremoto en Colombia

Las tareas de remoción continúan en las zonas más afectadas por el sismo, mientras más de 100 personas permanecen desaparecidas y las posibilidades de hallarlas con vida son cada vez menores.

Colombia continúa con la remoción de escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país hace una semana, mientras disminuyen las posibilidades de encontrar con vida a las más de 100 personas que siguen desaparecidas . El sismo dejó casi 300 muertos , destruyó miles de viviendas y provocó graves daños en distintas ciudades.

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Las tareas se concentran en las zonas más afectadas, donde retroexcavadoras, grúas y camiones trabajan entre los restos de casas, edificios, hoteles y hospitales que fueron derrumbados por el movimiento telúrico ocurrido el lunes pasado.

En Pereira , una de las localidades más golpeadas, las máquinas retiraron grandes cantidades de materiales y acumularon ladrillos, hierros y otros restos. Los equipos de emergencia también restringieron el ingreso de voluntarios a las estructuras dañadas para evitar nuevos accidentes.

El terremoto también dejó una fuerte crisis habitacional. Cerca de 27.000 viviendas quedaron destruidas y miles de personas debieron abandonar sus hogares . En los centros de asistencia, los damnificados reciben alojamiento temporal y pueden informar mediante códigos QR si tienen familiares desaparecidos o si sus casas sufrieron daños.

En las zonas más afectadas, algunos edificios fueron señalizados con una “X” roja , que indica peligro de derrumbe y prohíbe el ingreso .

Colombia intensifica la búsqueda entre escombros tras el devastador terremoto. @NotiExpressColo

Colombia enfrenta el desafío de reconstruir

Para quienes perdieron sus hogares, el desafío ahora es comenzar de nuevo. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, calculó que la reconstrucción de la ciudad requerirá al menos u$s3.200 millones. Colombia ya recibió asistencia económica de EEUU y del Banco Mundial para enfrentar las consecuencias de la catástrofe.

A pesar del paso de los días, muchos voluntarios mantienen la búsqueda. Aunque las posibilidades de supervivencia disminuyen de manera importante después de las primeras 72 horas, los equipos continúan trabajando en algunos puntos.

“A pesar de que nos han dicho que ya han pasado muchos días, nosotros seguimos buscando vida porque queremos seguir apostándole a la vida”, sostuvo el profesor Juan Carlos Tabares, quien coordina uno de los grupos de rescate.