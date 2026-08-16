Avanzan las conversaciones en el peronismo para alinear posiciones en defensa de las PASO

El justicialismo mueve sus fichas. Tras el encuentro de la semana pasada, preparan otra reunión a la que se sumarían nuevos dirigentes.

Las principales vertientes que componen el peronismo nacional avanzan en conversaciones con el propósito de ampliar las adhesiones en defensa de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), según pudo saber Ámbito. Los diálogos se abrieron la semana pasada tras el encuentro que reunió, bajo el mismo techo, a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, actores centrales en las negociaciones internas con vistas a la unidad del partido para el 2027.

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El convite se llevó a cabo el jueves pasado y contó con la presencia de lo más granado del movimiento. El gobernador bonaerense participó de la cita junto al referente de La Cámpora y al jefe del Frente Renovador, en lo que fue un primer acercamiento pensando al año electoral que se avecina. Se unieron también los mandatarios provinciales Gerardo Zamora, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán; el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez, quienes conforman el denominado Grupo de los 10.

El encuentro, que fue particularmente impulsado por Massa, tiene como objetivo principal de corto plazo mantener las PASO. Se considera que el tema es crítico porque el peronismo necesita tanto de la realización de las elecciones primarias como el mileismo impedirlas, para así intentar ganar la reelección frente a una oposición dividida.

El PJ mueve fichas para defender las PASO mientras construye la estrategia para el 2027 Precisamente, desde la Casa Rosada se pretende cambiar la ley electoral con la adhesión de los representantes en el Congreso de los gobernadores peronistas más cercanos.

El Grupo de los 10 envió un mensaje a estos mandatarios advirtiéndoles que la intención del Partido Justicialista (PJ) es mantener las PASO, para asegurarse un candidato representativo y de unidad. Y la amenaza sería la conformación de listas que disputen los territorios de los gobernadores que no cumplan con el acuerdo.

Frente a ese marco, según supo este medio, continúan avanzando las conversaciones entre los principales dirigentes del partido para cosechar adeptos a la estrategia de defender las PASO, una herramienta que le permitirá al partido definir la composición de las boletas y las candidaturas. La coincidencia en ese sentido es amplia y apuestan a trasladarla al recinto en caso de que se trate la modificación que impulsa Nación. El debate público que abrió el Gobierno sobre las PASO tiene lugar en medio de las negociaciones internas en el PJ de cara a una lista de unidad para el 2027. La puja va desde los frentes hasta los nombres que encabezarían las listas. En el PJ hay quienes buscan la aparición de figuras nuevas. Tal es el caso de Natalia de la Sota, una dirigente que es vista como posible candidata a presidente. Entre sus atributos, es joven y lleva un apellido ilustre dentro del peronismo -es hija del ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota -. El nombre de esta diputada se barajó como posible vicepresidente en una fórmula con Axel Kicillof, pero hay quienes lo desmienten señalando que, en realidad, se trata de “una operación para bajarle el precio”. En tren de operaciones, en el entorno de Massa desmienten que el dirigente de Tigre piense presentarse como candidato a presidente o gobernador de Buenos Aires. En este caso también dicen que son noticias falsas que difunden quienes quieren perjudicarlo, ya que -explican – el ex ministro de Economía considera que “todavía no ha llegado su tiempo”.