Ayuda Escolar Anual 2025 de ANSES: cuándo se acreditan los $85.000 si sos beneficiario de AUH o SUAF

Es importante recordar que el pago de $85.000 de ANSES no se ajustará mensualmente, sino que permanecerá fijo durante todo el ciclo lectivo 2025 , independientemente de cuándo realices el trámite.

El pago de la Ayuda Escolar Anual corresponde siempre al ciclo lectivo en curso, lo que significa que el monto es destinado al año escolar en el que se inscribe el niño o adolescente, no al año anterior. Para recibir el pago de los $85.000, los titulares de la AUH o del SUAF deben cumplir con ciertos requisitos clave:

anses bono a jubilados.jpg Si no se presentó el certificado en diciembre, el pago no será automático: se deberá presentar el certificado en ANSES.

Si se realizó el trámite en años anteriores, el pago será automático en marzo, siempre y cuando hayas acreditado la escolaridad del ciclo lectivo anterior. Ahora, si no no presentó el certificado en diciembre, el pago no será automático. Se deberá presentar el certificado en ANSES, y el monto se acreditará en un plazo de 60 días.

Datos a saber sobre la Ayuda Escolar Anual para 2025

Este año, la Ayuda Escolar trae algunas novedades importantes para los beneficiarios: