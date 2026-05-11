Comienza el pago a jubilados de ANSES: cuándo llega el depósito en mayo 2026

El organismo arranca con el calendario de pagos de este mes, junto con un ajuste por movilidad. Conocé los nuevos valores, las posibles fechas de pago y el bono extraordinario.

El cronograma tiene algunos cambios respecto al de abril, debido a los feriados de este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) arranca hoy con el calendario de pagos con los nuevos valores ya actualizados, que incluyen un incremento del 3,4%. La actualización es por la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) , que establece que los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A su vez, el organismo confirmó que sigue en vigencia el bono de $70.000 para los beneficiarios de las prestaciones más bajas. Si se recibe en su totalidad, parcialmente o directamente no aplica, depende solamente del ingreso del jubilado o pensionado. El tope máximo que se alcanza con el bono es de hasta $450.319,31.

Este mes las jubilaciones y pensiones van a tener una actualización del 3,4% , la cual se rige por la fórmula de movilidad vigente. En este mecanismo, se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y se ajusta los haberes en función de la inflación. Para la actualización de este mes, se tomaron como referencia los datos del mes de marzo.

A este aumento se suma el pago de un bono de $70.000 para quienes cobran la mínima, lo que sube al ingreso total por encima de los $463.000 en el caso de las jubilaciones más bajas.

Los valores confirmados quedan de la siguiente manera:

jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 + $70.000 del bono adicional)

pensión universal para el adulto mayor (PUAM): $384.539,27 ($314.539,27 + $70.000)

pensión no contributiva por invalidez y vejez: $345.221,87 ($275.221,87 + $70.000)

La jubilación máxima también se actualizó, aunque sin el bono y pasó de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.

Pesos Billetes Mariano Fuchila

Cómo se cobra el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 va a estar en los pagos del mes, fue confirmado por el Gobierno y está destinado exclusivamente a quienes cobran la jubilación mínima, aunque también alcanza a otros beneficiarios del sistema, como por ejemplo:

jubilados del sistema contributivo

titulares de la PUAM

beneficiarios de pensiones no contributivas

pensiones administradas por ANSES

El pago del bono es de manera automática y se deposita junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Por otra parte, el requisito clave para poder acceder es cobrar el haber mínimo ($393.174,10). En estos casos, el beneficiario lo recibe completo, es decir, cobra la totalidad de los $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menores a $463.174,10, van a recibir un proporcional hasta alcanzar esta suma.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en mayo 2026

El calendario de pagos comienza hoy, 11 de mayo, y está organizado como de costumbre, según la terminación de DNI. El cronograma de mayo tiene varias diferencias si lo comparamos con el de abril, pero esto es debido a la presencia de feriados.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilados y pensionados con haberes superiores: