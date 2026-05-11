Quiénes cobran el ex Potenciar Trabajo en mayo 2026 y cuándo lo depositan

Una prestación social que depende de ANSES y que seguirá con acreditación automática en cuentas bancarias para quienes cumplan ciertas condiciones.

Una prestación que no cuenta con actualizaciones desde hace meses y no recibe bonos extraordinarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene activo el programa “Volver al Trabajo” durante mayo de 2026. Esta prestación forma parte de la reorganización del ex Potenciar Trabajo impulsada por el Gobierno nacional y alcanza a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y laboral.

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El Ministerio de Capital Humano sostuvo el mismo valor mensual que se liquidó en meses anteriores . Los titulares del beneficio continúan a la espera de definiciones sobre posibles incrementos, dada la suba del costo de vida y la inflación.

El organismo deposita el dinero de manera automática en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario. El organismo no exige trámites extra para acceder al cobro mensual. Cada titular puede verificar la acreditación desde los canales digitales habilitados por el sistema previsional.

El programa “Volver al Trabajo” está destinado a personas que anteriormente integraban el ex Potenciar Trabajo y que actualmente forman parte de esquemas de acompañamiento laboral y social. El Gobierno nacional orienta esta política hacia sectores con mayores dificultades de acceso al empleo formal. El objetivo oficial apunta a fortalecer procesos de capacitación, inclusión y reinserción laboral.

Entre los grupos alcanzados aparecen los siguientes sectores:

personas mayores de 50 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad

mujeres con cuatro hijos o más menores de 18 años

titulares provenientes de unidades de gestión del Poder Ejecutivo

personas incluidas en programas de capacitación laboral e inclusión social

Otra parte de los beneficiarios del antiguo Potenciar Trabajo pasó al programa “Acompañamiento Social”, sector que se enfoca en sectores con niveles más altos de vulnerabilidad económica y social. Los titulares pueden consultar la acreditación del beneficio desde la plataforma oficial de Mi ANSES o desde la aplicación Mi Argentina. El sistema solicita ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para acceder a la sección “Mis Cobros”.

La plataforma permite revisar la fecha exacta de depósito y las prestaciones activas correspondientes al mes de mayo. Cada usuario también puede controlar si el beneficio permanece vigente dentro del sistema de ANSES.

potenciar-trabajo-portada.png Las inscripciones al plan Potenciar Trabajo están cerradas.

Requisitos para mantener el ex Potenciar Trabajo

El Gobierno nacional estableció una serie de condiciones obligatorias para continuar dentro del programa “Volver al Trabajo”. Los titulares deben cumplir esos requisitos para evitar suspensiones en el pago mensual. Las autoridades exigen controles vinculados con salud, educación y formación laboral.

El incumplimiento de alguno de esos puntos puede derivar en la interrupción del beneficio social:

mantener actualizados los controles de salud

cumplir con el calendario de vacunación de menores a cargo

presentar certificados de escolaridad

participar en cursos y capacitaciones de formación

mantener actualizados los datos personales en ANSES

Cada beneficiario debe revisar periódicamente la información registrada en el organismo previsional. ANSES permite modificar datos personales desde sus canales digitales oficiales.

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Volver al Trabajo: monto de mayo 2026

El monto de “Volver al Trabajo” permanece sin cambios durante mayo de 2026. Los titulares cobrarán $78.000, el mismo valor que se viene pagando desde hace varios meses. El Ministerio de Capital Humano no informó nuevos aumentos ni bonos extraordinarios para esta prestación social. La asistencia continúa administrada a través de ANSES.

El depósito del beneficio se realizará el viernes 8 de mayo de 2026. Cada titular recibirá el dinero en la cuenta bancaria declarada ante ANSES. El organismo conserva el mecanismo habitual de acreditación para este programa social. La línea “Volver al Trabajo” continúa como una de las principales herramientas surgidas tras la reorganización del ex Potenciar Trabajo.

Para verificar el cobro se puede realizar siguiendo los siguientes pasos: