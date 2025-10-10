Ayuda Escolar Anual de ANSES: ¿Me corresponde recibir el pago en 2025?

El organismo previsional mantiene el refuerzo destinado a familias con hijos en edad educativa. Conocé quiénes pueden cobrarlo y cómo gestionarlo.

La Ayuda Escolar de ANSES se cobra una vez al año.

Cada comienzo de ciclo lectivo trae nuevos gastos para las familias argentinas y es por eso que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelve a dar la Ayuda Escolar Anual 2025 , un respaldo económico pensado para acompañar a quienes tienen hijos en edad escolar.

El pago está destinado a cubrir parte de los costos de útiles, uniformes y otros materiales educativos. ANSES actualizó el monto y simplificó el trámite para que cada beneficiario pueda realizarlo sin demoras, directamente desde su cuenta de Mi ANSES .

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que entrega ANSES una vez al año a las familias con hijos en edad escolar. Su objetivo es ayudar con los gastos relacionados con la educación, desde el nivel inicial hasta el secundario, incluyendo a los menores con discapacidad que asisten a establecimientos especiales.

El beneficio puede cobrarse siempre que se cumplan los requisitos y la escolaridad esté debidamente acreditada.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES

Pueden recibir este beneficio los titulares de las siguientes asignaciones:

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

El requisito principal es que los chicos o chicas asistan a un establecimiento educativo oficial reconocido por el Ministerio de Educación o a un centro especializado, en el caso de discapacidad.

Cómo solicitar la Ayuda Escolar

El trámite se realiza desde la página oficial de ANSES y puede completarse en pocos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

con el número de CUIL y la . Ir a la sección "Hijos" y elegir la opción " Presentar Certificado Escolar" .

y elegir la opción . Descargar el formulario correspondiente a cada hijo o hija.

Imprimirlo y llevarlo al colegio para que las autoridades lo completen y firmen.

Subir una foto del certificado completo al portal de Mi ANSES.

El trámite puede hacerse durante todo el año, pero debe completarse antes del 31 de diciembre de 2025 para garantizar el cobro.

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES en 2025

El monto de la Ayuda Escolar Anual 2025 es de $85.000 por hijo. Si bien la cifra exacta varía según la zona y el tipo de asignación, el objetivo es aliviar el impacto económico del ciclo lectivo.

El dinero se deposita de manera automática a quienes tienen sus datos familiares y escolares actualizados en la base de ANSES.

Quienes tengan dudas sobre si les corresponde el pago pueden ingresar a Mi ANSES, seleccionar la opción “Mis Asignaciones” y verificar si el Certificado Escolar está registrado. Si no figura, deben presentarlo para activar el cobro.