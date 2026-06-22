Bajó a dos chicos del auto y segundos después fue asaltada por motochorros armados + Agregar ámbito en









La víctima acababa de dejar a su hijo y a un amigo frente a una vivienda cuando fue interceptada por dos delincuentes que circulaban en motocicleta. La dramática secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y es investigada por la Justicia.

La cámara registró el violento robo en Mar del Plata

Un violento robo ocurrido en la ciudad de Mar del Plata volvió a poner en el centro de la escena la problemática de la inseguridad. Una mujer fue sorprendida por dos motochorros armados apenas instantes después de que descendieran de su vehículo su hijo y un compañerito.

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El hecho se registró el sábado, minutos antes de las 20, en la calle Matheu al 1300, en el barrio Divino Rostro. La conductora se encontraba al volante de un Volkswagen Up luego de dejar a los dos menores frente a una vivienda de la zona.

En ese momento, dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta se acercaron al lugar. Uno de ellos descendió del rodado y, mediante amenazas con un arma de fuego, obligó a la mujer a abandonar el vehículo.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la desesperación de la víctima, quien, temiendo por su integridad física, les suplicaba a los asaltantes que se llevaran todo y no le hicieran daño.

Escaparon con el auto y continúan prófugos De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, los delincuentes se apoderaron primero del teléfono celular de la mujer y luego huyeron con el automóvil. Uno de ellos escapó al mando del Volkswagen Up, mientras que su cómplice se retiró en la motocicleta utilizada para cometer el robo.

Afortunadamente, la víctima no sufrió lesiones y los dos menores ya se encontraban fuera del vehículo al momento del asalto. policía mar del plata.jpg Por el momento, no se registraron detenciones y continúan los operativos para localizar tanto a los autores del robo como al vehículo sustraído. Tras el hecho intervino personal policial y se dio aviso a la Unidad Funcional de Instrucción de turno, que ordenó diversas medidas para intentar identificar a los responsables. Entre las diligencias dispuestas se encuentran el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios y otras tareas investigativas. Por el momento, no se registraron detenciones y continúan los operativos para localizar tanto a los autores del robo como al vehículo sustraído. El episodio generó fuerte preocupación entre vecinos y familiares de los menores. El padre de uno de los niños expresó su indignación por lo ocurrido y remarcó que el desenlace podría haber sido mucho más grave si los chicos todavía hubieran permanecido junto a la mujer en el interior del auto.