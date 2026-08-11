Crimen en Chaco: el hermano de la acusada contó qué ocurrió la noche de la muerte de su novio

Victoria Luz Cantero es la principal acusada por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia. El testimonio de Facundo Cantero resulta clave para la investigación.

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia , ocurrido el pasado 2 de agosto en Chaco , sumó nuevos elementos a partir de la declaración testimonial de Facundo Cantero , hermano de Victoria Luz Cantero , la única detenida y acusada de homicidio agravado por el vínculo .

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De acuerdo con el testimonio, el episodio comenzó con una comunicación telefónica que Facundo Cantero recibió entre las 7:13 y las 7:16. Del otro lado estaba Álvarez Guardia, quien le manifestó que se había cortado, aunque no llegó a indicarle en qué parte del cuerpo tenía la lesión.

Durante esa conversación, el hermano de la acusada aseguró que escuchó de fondo la voz de Victoria Cantero. “¿Por qué no le contás que me rompiste todo el celular?” , habría expresado la joven.

La llamada se interrumpió y Facundo decidió dirigirse hasta la vivienda de Álvarez Guardia. Según relató, situaciones conflictivas entre la pareja ya habían ocurrido anteriormente.

Al ingresar al domicilio, Facundo Cantero encontró al joven sentado en un sillón individual del comedor, decaído y con una mano apoyada sobre el pecho . De acuerdo con su declaración , Álvarez Guardia le manifestó que sentía dolor.

Los chats que difundió un amigo de Álvarez Guardia. Archivo

Victoria Cantero también se encontraba en la vivienda y, según describió su hermano ante la fiscalía, tenía sangre en una de sus manos y presentaba un sangrado en la nariz.

Ante el estado del joven, Facundo, su novia y la propia acusada lo subieron a un vehículo y lo trasladaron de urgencia hasta el hospital. Durante el recorrido, la víctima manifestó reiteradamente que sentía dolor y frío.

Una vez en el centro de salud, Facundo Cantero solicitó asistencia y se comunicó con los familiares de Álvarez Guardia para informarles sobre lo sucedido. “Ahí estuvimos esperando hasta que nos dieron la noticia de que falleció”, declaró.

El testigo también aportó detalles sobre las condiciones en las que encontró la vivienda. Afirmó que tanto el comedor como el living estaban “en orden” y sostuvo que, antes de trasladar al joven, salió de la propiedad junto con su hermana y su novia. Al retirarse, cerró el portón, aunque no le colocó la traba.

La relación entre la víctima y su novia

Otro de los ejes de la declaración estuvo relacionado con el vínculo que mantenían Victoria Cantero y Matías Álvarez Guardia. Facundo lo definió como “bastante tóxica” y señaló que existían discusiones frecuentes entre ambos.

Según explicó, los conflictos se originaban principalmente por celos y problemas relacionados con la convivencia. También indicó que él y sus padres intervinieron en distintas oportunidades para evitar que las peleas alcanzaran una mayor intensidad.

El testigo recordó además situaciones en las que ambos dañaron sus teléfonos celulares. En uno de esos episodios, aseguró que Álvarez Guardia rompió el celular de Victoria y la dejó en una plaza, por lo que posteriormente tuvieron que ayudarla a regresar a su domicilio.

Victoria Luz Cantero es la principal acusada pro el crimen de Álvarez Guardia. Archivo

En otra oportunidad, según contó Facundo, su hermana le manifestó que había mantenido una discusión con su novio, durante la cual él la golpeó y ella se defendió.

Sin embargo, cuando le preguntaron específicamente por posibles antecedentes de agresiones físicas, el hermano de la acusada aclaró que no conocía episodios concretos de violencia de ese tipo, aunque sí mencionó hechos de violencia material.

Entre ellos, recordó que Victoria Cantero habría roto una ventanilla de la camioneta de su pareja después de que él dañara su teléfono.

Cómo continúa la investigación

La declaración de Facundo Cantero quedó incorporada al expediente que investiga la muerte de Matías Julián Álvarez Guardia, mientras continúan las pericias y la toma de testimonios para determinar la secuencia del crimen.

Victoria Luz Cantero permanece detenida como única acusada por el homicidio agravado por el vínculo y es la principal sospechosa en al investigación.

Ahora, la investigación busca establecer con precisión qué sucedió dentro de la vivienda antes de la llegada del hermano de la joven, cuál fue el origen de la agresión y cómo se desarrollaron los acontecimientos que terminaron con la muerte de Álvarez Guardia.