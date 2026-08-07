Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a los inquilinos de la casa donde ocurrió el crimen

Se trata de una pareja que estuvo presente en la planta alta de la casa la noche que ocurrió el crimen. Con esta nueva detención, ya son seis las personas presas vinculadas y la defensa de la querella sostuvo que "la causa tiene piso, pero no techo".

Ambos estuvieron en la panta alta de la casa la noche que ocurrió el crimen.

La investigación por el femicidio de la adolescente Agostina Vega (14) , asesinada en Córdoba hace dos meses, dio un nuevo paso en las últimas horas con la detención de los inquilinos de la casa donde la mataron. La detención sucedió luego de una pericia acústica realizada en la casa , cuyo resultado desacreditó la versión de los inquilinos que aseguraban no haber escuchado nada durante la noche del ataque .

Horas después, ambos fueron detenidos e imputados por encubrimiento agravado: se trata de Matías Jesús Córdoba y su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz , quienes alquilaban la planta alta de la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio.

Según la reconstrucción de la fiscalía, la pareja llegó al domicilio de la calle Campillo 878, en barrio Cofico, a las 23.04 del 23 de mayo y permaneció allí hasta las 8.54 de la mañana siguiente, casi 10 horas durante las cuales nunca dieron aviso de lo que ocurría en ese lugar.

La prueba que terminó de comprometerlos fue una pericia acústica ordenada por el fiscal Raúl Garzón en un horario similar al del crimen, tras reproducir música a distintos volúmenes, a modo de recrear las condiciones sonoras de aquella madrugada.

Para el abogado querellante Carlos Nayi , el resultado fue categórico. “Esa declaración confrontó con la prueba independiente y quedó demolida: mintieron”, sostuvo al referirse al testimonio del matrimonio, que había afirmado no haber oído ningún pedido de auxilio.

En diálogo con El Doce, el letrado explicó además que el ataque contra Agostina no ocurrió en poco tiempo sino en una duración considerable. En ese contexto, aseguró que desde el lugar donde estaban Córdoba y Ascarruz “perfectamente se podría escuchar”, una conclusión que fortaleció la acusación.

Con estas nuevas detenciones, ya son seis las personas presas vinculadas al femicidio de Agostina. “La causa tiene piso, pero lo que no tiene es techo. Se sigue trabajando con objetividad”, afirmó Nayi.

Femicidio de Agostina Vega: realizan una nueva pericia en la casa de Claudio Barrelier

Una última pericia dentro del caso fue en la casa del acusado Claudio Barrelier, con el objetivo de saber si otras personas que estaban en la vivienda al momento del hecho están involucradas. Fuentes del caso le confirmaron a la agencia NA, en medio de la feria judicial, que se desarrollará una pericia visual en la que participarán todas las partes, defensas y querellas.

Se trató de un recorrido visual en el domicilio, ubicado en la calle Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico, señalado como el lugar en el que fue asesinada la adolescente. De momento, los detenidos son cuatro: Barrelier, su amigo Osvaldo Fassetta, su expareja Soledad Andreani y la madre de su hija Marianela Palmero.

A principio de julio, el fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva de Barrelier, como autor de homicidio triplemente calificado; de Andreani y Fassetta, por encubrimiento agravado. Además, aceptó como querellante a Melisa Heredia, la madre de la adolescente de 14 años.