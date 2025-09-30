Becas Progresar: el sorpresivo anuncio de ANSES sobre los montos de octubre 2025

El organismo previsional informó los detalles acerca del programa educativo y cuáles serán los valores del décimo mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles de las Becas Progresar para octubre 2025 . Aunque el organismo aplicó un aumento del 1,9% en la mayoría de sus prestaciones, este ajuste no afectará a los beneficiarios del programa educativo.

El programa Becas Progresar busca incentivar la continuidad educativa entre jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El esquema de pagos escalonados tiene como objetivo garantizar que los estudiantes mantengan su regularidad académica y cumplan con las exigencias del plan de estudios.

El programa está dirigido a jóvenes argentinos o naturalizado s, así como a extranjeros con residencia legal de al menos 2 años en el país. Los requisitos varían según el nivel educativo:

Nivel obligatorio: Los aspirantes deben tener entre 16 y 24 años. La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, deben ser alumnos regulares , contar con el esquema de vacunación completo y participar en actividades complementarias del programa.

Nivel superior: Los estudiantes ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que los avanzados pueden llegar hasta los 30 años. Los estudiantes de enfermería no tienen límite de edad. Los beneficiarios deben ser egresados del nivel medio, no adeudar materias al momento de la inscripción y cursar en instituciones educativas reconocidas.

Progresar Trabajo: Los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país. La edad oscila entre 18 y 24 años, aunque se extiende hasta los 40 años para personas sin trabajo formal registrado.

Becas Progresar: montos de octubre 2025

El monto base se mantiene en $35.000, pero los estudiantes reciben inicialmente solo el 80% del total. Para octubre 2025 se distribuyen de la siguiente manera:

Nivel obligatorio y trabajo: $28.000 (80% del monto total).

$28.000 (80% del monto total). Nivel superior: $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.

Los estudiantes que cumplieron con todos los requisitos académicos durante 2024 recibirán el 20% retenido. Quienes se inscribieron en marzo obtendrán un monto adicional completo de $66.000, mientras que los que se registraron en septiembre recibirán $42.000 adicionales.