¿Cuándo paga ANSES el aguinaldo a jubilados y pensionados?

Conocé cómo se organiza el organismo para suministrar las prestaciones, de acuerdo a la reglamentación vigente para junio.

El organismo permite consultar la fecha exacta de acreditación, el lugar de cobro y el medio de pago a través de sus canales oficiales

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) incorporó durante junio el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados . El organismo acredita este ingreso adicional junto con los haberes mensuales correspondientes al sexto mes del año.

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Los beneficiarios alcanzados por las prestaciones previsionales reciben además el aumento por movilidad del 2,58% dispuesto para junio. La actualización surge de la fórmula vigente, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

El esquema de pagos de este mes también contempla el bono extraordinario para las prestaciones alcanzadas por ese refuerzo . La combinación de estos conceptos eleva el ingreso final que perciben millones de titulares . Mientras se desarrollan las acreditaciones de junio, ANSES ya confirmó el cronograma que aplicará durante julio para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

ANSES actualizó los valores de las prestaciones previsionales para junio, con un incremento del 2,58% . Los importes finales que perciben los beneficiarios, con bono y medio aguinaldo incluidos , son los siguientes:

jubilación mínima: $674.976,99

pensión universal para el adulto mayor (PUAM): $553.981,59

pensión no contributiva por invalidez y vejez: $493.483,89

pensión madre de siete hijos: $674.976,99

El organismo mantiene el pago del bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen con los requisitos establecidos. Las jubilaciones y pensiones que no superan el monto de referencia definido por ANSES reciben un refuerzo proporcional, hasta alcanzar ese valor.

La movilidad previsional vigente establece actualizaciones mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El mecanismo se encuentra regulado por el Decreto 274/24.

ANSES

Cómo se calcula el medio aguinaldo de junio 2026

ANSES liquida durante junio la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El cálculo toma como referencia el haber mensual bruto más alto percibido durante el semestre correspondiente. Para determinar el monto, se considera el ingreso más elevado recibido entre enero y junio de 2026.

Los bonos extraordinarios no forman parte de la base de cálculo del aguinaldo. El organismo únicamente contempla el haber bruto de cada mes para determinar el valor del SAC. La fórmula utilizada consiste en calcular el 50% del mejor haber bruto del semestre.

El procedimiento puede resumirse de la siguiente manera:

identificar el haber mensual bruto más alto cobrado entre enero y junio

excluir del cálculo los bonos extraordinarios

dividir ese importe por dos

El resultado corresponde al monto que cada jubilado o pensionado recibe en concepto de medio aguinaldo. ANSES acredita este ingreso adicional junto con los haberes mensuales. Los beneficiarios perciben en una misma liquidación el haber actualizado por movilidad, el bono extraordinario cuando corresponde y el aguinaldo del primer semestre.

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Cuándo cobro ANSES en junio: calendario de pagos de jubilaciones y pensiones

ANSES organiza las acreditaciones según la terminación del DNI de cada beneficiario. El organismo ya difundió las fechas previstas para julio de 2026.

Para titulares de Pensiones No Contributivas, el cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, las fechas establecidas son:

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, ANSES fijó el siguiente calendario: