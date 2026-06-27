Becas Progresar: ¿Quiénes dejan de cobrar los $35.000 y cómo consultar si te dieron de baja?

El incumplimiento de ciertos requisitos que exige el organismo puede provocar la suspensión del beneficio. Conocé los detalles.

El programa mantiene un monto mensual de $35.000, pero existen distintos motivos por los cuales un estudiante puede perder el beneficio.

Las Becas Progresar continúan durante 2026 como una de las principales herramientas de apoyo económico para estudiantes de todo el país. El programa, impulsado por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y liquidado por ANSES , mantiene un monto mensual de $35.000 , aunque no todos los beneficiarios logran conservar la prestación durante todo el año.

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La continuidad del beneficio depende del cumplimiento de una serie de requisitos académicos, personales y económicos establecidos en el reglamento del programa. Cuando alguno de esos requisitos deja de cumplirse, la beca puede ser suspendida o dada de baja , lo que implica dejar de percibir el pago mensual.

Aunque el pago se realiza a través de ANSES, la evaluación de los requisitos corresponde a la Secretaría de Educación , que cruza información académica, socioeconómica y personal antes de autorizar la continuidad de cada beca.

Entre los principales motivos por los cuales un estudiante puede perder el beneficio se encuentran:

superar el límite de ingresos permitido para el grupo familiar

no acreditar la condición de alumno regular

incumplir los requisitos académicos establecidos para cada línea del programa

haber sido dado de baja anteriormente por una causa imputable al beneficiario

percibir otra beca educativa incompatible otorgada por el Estado nacional

que el estudiante o algún integrante del grupo familiar quede alcanzado por situaciones previstas como incompatibles en el reglamento, como determinados regímenes tributarios

El reglamento establece que el beneficiario tiene la obligación de mantener actualizada toda la información personal y familiar registrada en ANSES. Si existen inconsistencias en esos datos, la continuidad del beneficio también puede verse afectada.

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El tope de ingresos: el principal motivo de pérdida del beneficio

Uno de los controles más importantes del programa está relacionado con la situación económica del grupo familiar.

Para acceder y mantener las Becas Progresar, los ingresos familiares no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Ese valor se actualiza cada vez que cambia el salario mínimo, por lo que el tope también se modifica durante el año.

El cálculo contempla la suma de distintos ingresos registrados oficialmente, entre ellos:

remuneraciones de trabajadores en relación de dependencia

haberes jubilatorios y pensiones

prestaciones por desempleo

rentas de trabajadores autónomos y monotributistas

otros ingresos alcanzados por la normativa vigente

Si durante las verificaciones periódicas el grupo familiar supera ese límite económico, el estudiante puede quedar excluido del programa y dejar de cobrar la beca. Por esa razón, resulta importante mantener actualizados los datos familiares en Mi ANSES, ya que la evaluación se realiza utilizando la información registrada en las bases oficiales.

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Excepciones: ¿Quiénes no pierden la beca aunque superen el límite?

El reglamento contempla algunas situaciones particulares en las que determinados estudiantes reciben un tratamiento diferencial. Entre las excepciones previstas aparecen, por ejemplo, las personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, personas trans, refugiadas y afrodescendientes, que cuentan con condiciones especiales para el acceso al programa en determinadas líneas de becas.

Asimismo, en algunos casos las pensiones no contributivas por discapacidad no son consideradas como ingreso familiar para calcular el límite económico, evitando que esa prestación provoque automáticamente la pérdida de la beca.

Las condiciones particulares dependen de la línea de Progresar correspondiente —Obligatorio, Superior, Enfermería o Formación Profesional— y del reglamento vigente para cada convocatoria.

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Cómo saber si cobro las Becas Progresar en Mi ANSES

Los estudiantes pueden consultar en cualquier momento si continúan siendo beneficiarios mediante los canales oficiales habilitados por el programa. La forma más completa consiste en ingresar al portal oficial de Progresar con el usuario de Mi Argentina o mediante el CUIL, donde es posible verificar el estado de la solicitud y conocer si fue aprobada, rechazada o dada de baja.

También es posible realizar consultas desde Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social. Ahí los beneficiarios pueden revisar información relacionada con los pagos y acceder a distintos servicios vinculados a la prestación. Otra herramienta útil es la Certificación Negativa de ANSES. Si el sistema refleja la liquidación correspondiente a Becas Progresar, significa que el beneficio sigue activo para el período consultado.

En caso de que el estado figure como rechazado o dado de baja, el portal oficial suele indicar el motivo específico de la decisión, lo que permite al estudiante verificar si existe algún dato pendiente de actualización o si dejó de cumplir alguno de los requisitos establecidos por el programa.