Quién fue y de qué murió la actriz Hayden Panettiere

La intérprete, reconocida por sus papeles en "Héroes" y "Nashville", tenía 36 años y se encontraba junto a su pareja, Brian Hickerson, al momento de su fallecimiento.

Hayden Panettiere , reconocida actriz estadounidense por sus trabajos en “Héroes” , “Nashville” y la saga “Triunfos robados” , murió a los 36 años . La noticia fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, quien la recordó como “una persona increíble” y destacó el impacto que tuvo tanto en su entorno como en el público.

La confirmación llegó a través de un comunicado difundido por ABC News. En el mensaje, su representante expresó: “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

En los últimos tiempos, la actriz había manifestado que sufría un fuerte dolor de espalda , una molestia que la llevó a realizarse distintos estudios. El sábado, Panettiere viajó desde Los Ángeles hasta Greenville, en Carolina del Sur, acompañada por su novio, Brian Hickerson.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, el caso permanece bajo investigación, aunque hasta el momento no se encontraron “indicios de delito ni circunstancias sospechosas” .

Nacida el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, la actriz comenzó a trabajar en televisión desde muy pequeña. Con apenas 11 meses apareció en su primer comercial y, durante su infancia, participó en producciones como “One Life to Live” y “Guiding Light” .

Su reconocimiento internacional llegó en 2006, cuando interpretó a Claire Bennet en “Héroes”. La serie seguía a personas con habilidades especiales y convirtió a Panettiere en una de sus figuras más populares. Allí quedó asociada a la frase “Salva a la animadora, salva al mundo”.

Años después, entre 2012 y 2018, protagonizó “Nashville” como Juliette Barnes. Su interpretación le valió dos nominaciones a los Globos de Oro y consolidó su presencia en la televisión estadounidense.

En cine, también formó parte de la saga “Triunfos robados” y participó en películas como “Remember the Titans” y “Scream VI”. A lo largo de su carrera, Panettiere combinó trabajos en cine y televisión desde una edad temprana hasta convertirse en una figura reconocida de Hollywood.