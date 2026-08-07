Becas Progresar: nuevos montos y cómo saber si cobro en agosto 2026

El programa está dirigido a jóvenes y adultos que desean retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.

El nuevo monto de las Becas Progresar es de $35.000 pero ANSES retiene el 20% del total.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los nuevos montos de las Becas Progresar que se abonarán durante agosto 2026 . Las prestaciones están destinada a apoyar a jóvenes y adultos que quieren retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral .

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Los titulares podrán consultar si tienen una liquidación emitida a través del sitio web o la app oficial "mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. A continuación, conocé los detalles.

Para poder solicitar este beneficio, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

En el caso de quienes se inscriban en carreras terciarias o universitarias, es obligatorio haber terminado el secundario sin materias pendientes . Además, deberán cursar en instituciones públicas y acreditar regularidad académica .

Por otro lado, se mantienen excepciones para grupos prioritarios, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y estudiantes que sean sostén de hogares monoparentales.

Recordá que hay que mantener actualizada tu información personal, académica y laboral. A partir de ahora, los beneficiarios deberán informar cualquier modificación dentro de un plazo máximo de 30 días a través de las plataformas oficiales.

Monto de las Becas Progresar en agosto 2026

El monto para los titulares del Progresar Obligatorio, Progresar Trabajo y Progresar Superior (ingresantes y estudiantes de primer año) alcanza los $35.000, aunque solo cobrarán el 80% ($28.000). El 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de las certificaciones académicas requeridas, como el comprobante de alumno regular.

Por su parte, los estudiantes avanzados del Progresar Superior reciben los $35.000, sin retenciones.

El beneficio contempla diferentes modalidades de pago: quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria reciben 12 cuotas anuales, mientras que los beneficiarios de la segunda instancia acceden a 6 cuotas.

En cuanto a la continuidad, el programa establece límites claros. En educación obligatoria, la beca podrá renovarse hasta por cuatro años; y, en formación profesional, solo se permitirá acceder a un máximo de dos cursos por ciclo lectivo.

Becas Progresar: cómo saber si cobro en agosto 2026

Los estudiantes que fueron aprobados para recibir una Beca Progresar pueden consultar si tienen un pago asignado para agosto 2026 a través de los canales oficiales de ANSES.

Una de las formas de consultar es mediante la Certificación Negativa de ANSES, donde se puede revisar si existe una liquidación registrada a nombre del beneficiario.

Ingresá al sitio web de Certificación Negativa de ANSES. Completar el número de CUIL del estudiante. Seleccioná el período de consulta. Para verificar el pago correspondiente a agosto 2026, elegí 07/2026 - 08/2026. Si el sistema muestra el mensaje "Registra liquidación de PROG.RES.AR", significa que el pago correspondiente fue asignado.

Los beneficiarios también pueden consultar el estado de la beca desde el sitio web o la app "mi ANSES". Para hacerlo, deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección "Atención Virtual".

Después, deben elegir "Consultas Rápidas" y "Estado de tu liquidación de Progresar". Desde ese apartado, los estudiantes pueden verificar si la prestación está vigente y el estado del pago correspondiente.