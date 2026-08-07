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7 de agosto 2026 - 12:00

Becas Progresar: nuevos montos y cómo saber si cobro en agosto 2026

El programa está dirigido a jóvenes y adultos que desean retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.

El nuevo monto de las Becas Progresar es de $35.000 pero ANSES retiene el 20% del total.&nbsp;&nbsp;

El nuevo monto de las Becas Progresar es de $35.000 pero ANSES retiene el 20% del total.  

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de las Becas Progresar que se abonarán durante agosto 2026. Las prestaciones están destinada a apoyar a jóvenes y adultos que quieren retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.

Los titulares podrán consultar si tienen una liquidación emitida a través del sitio web o la app oficial "mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. A continuación, conocé los detalles.

Informate más

Requisitos para las Becas Progresar

Para poder solicitar este beneficio, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Ser argentino nativo o naturalizado, con al menos dos años de residencia.
  • La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
  • Estar inscripto como alumno regular en instituciones reconocidas oficialmente.
  • Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.
  • Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.

En tema edad, hay diferencias según cada línea:

  • Para finalizar la educación obligatoria: entre 16 y 24 años, con posibles extensiones en casos específicos.
  • Para estudios superiores: entre 17 y 24 años para ingresantes, y hasta 30 para estudiantes avanzados.
  • En enfermería: sin límite de edad.
  • En formación profesional: de 18 a 24 años, ampliable hasta 35 para personas sin empleo formal.

En el caso de quienes se inscriban en carreras terciarias o universitarias, es obligatorio haber terminado el secundario sin materias pendientes. Además, deberán cursar en instituciones públicas y acreditar regularidad académica.

Por otro lado, se mantienen excepciones para grupos prioritarios, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y estudiantes que sean sostén de hogares monoparentales.

Recordá que hay que mantener actualizada tu información personal, académica y laboral. A partir de ahora, los beneficiarios deberán informar cualquier modificación dentro de un plazo máximo de 30 días a través de las plataformas oficiales.

Monto de las Becas Progresar en agosto 2026

El monto para los titulares del Progresar Obligatorio, Progresar Trabajo y Progresar Superior (ingresantes y estudiantes de primer año) alcanza los $35.000, aunque solo cobrarán el 80% ($28.000). El 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de las certificaciones académicas requeridas, como el comprobante de alumno regular.

Por su parte, los estudiantes avanzados del Progresar Superior reciben los $35.000, sin retenciones.

El beneficio contempla diferentes modalidades de pago: quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria reciben 12 cuotas anuales, mientras que los beneficiarios de la segunda instancia acceden a 6 cuotas.

En cuanto a la continuidad, el programa establece límites claros. En educación obligatoria, la beca podrá renovarse hasta por cuatro años; y, en formación profesional, solo se permitirá acceder a un máximo de dos cursos por ciclo lectivo.

    Becas Progresar: cómo saber si cobro en agosto 2026

    Los estudiantes que fueron aprobados para recibir una Beca Progresar pueden consultar si tienen un pago asignado para agosto 2026 a través de los canales oficiales de ANSES.

    Una de las formas de consultar es mediante la Certificación Negativa de ANSES, donde se puede revisar si existe una liquidación registrada a nombre del beneficiario.

    1. Ingresá al sitio web de Certificación Negativa de ANSES.
    2. Completar el número de CUIL del estudiante.
    3. Seleccioná el período de consulta. Para verificar el pago correspondiente a agosto 2026, elegí 07/2026 - 08/2026.
    4. Si el sistema muestra el mensaje "Registra liquidación de PROG.RES.AR", significa que el pago correspondiente fue asignado.

    Los beneficiarios también pueden consultar el estado de la beca desde el sitio web o la app "mi ANSES". Para hacerlo, deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección "Atención Virtual".

    Después, deben elegir "Consultas Rápidas" y "Estado de tu liquidación de Progresar". Desde ese apartado, los estudiantes pueden verificar si la prestación está vigente y el estado del pago correspondiente.

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