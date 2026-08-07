La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de las Becas Progresar que se abonarán durante agosto 2026. Las prestaciones están destinada a apoyar a jóvenes y adultos que quieren retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.
Becas Progresar: nuevos montos y cómo saber si cobro en agosto 2026
El programa está dirigido a jóvenes y adultos que desean retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.
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Los titulares podrán consultar si tienen una liquidación emitida a través del sitio web o la app oficial "mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. A continuación, conocé los detalles.
Requisitos para las Becas Progresar
Para poder solicitar este beneficio, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser argentino nativo o naturalizado, con al menos dos años de residencia.
- La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- Estar inscripto como alumno regular en instituciones reconocidas oficialmente.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.
- Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.
En tema edad, hay diferencias según cada línea:
- Para finalizar la educación obligatoria: entre 16 y 24 años, con posibles extensiones en casos específicos.
- Para estudios superiores: entre 17 y 24 años para ingresantes, y hasta 30 para estudiantes avanzados.
- En enfermería: sin límite de edad.
- En formación profesional: de 18 a 24 años, ampliable hasta 35 para personas sin empleo formal.
En el caso de quienes se inscriban en carreras terciarias o universitarias, es obligatorio haber terminado el secundario sin materias pendientes. Además, deberán cursar en instituciones públicas y acreditar regularidad académica.
Por otro lado, se mantienen excepciones para grupos prioritarios, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y estudiantes que sean sostén de hogares monoparentales.
Recordá que hay que mantener actualizada tu información personal, académica y laboral. A partir de ahora, los beneficiarios deberán informar cualquier modificación dentro de un plazo máximo de 30 días a través de las plataformas oficiales.
Monto de las Becas Progresar en agosto 2026
El monto para los titulares del Progresar Obligatorio, Progresar Trabajo y Progresar Superior (ingresantes y estudiantes de primer año) alcanza los $35.000, aunque solo cobrarán el 80% ($28.000). El 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de las certificaciones académicas requeridas, como el comprobante de alumno regular.
Por su parte, los estudiantes avanzados del Progresar Superior reciben los $35.000, sin retenciones.
El beneficio contempla diferentes modalidades de pago: quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria reciben 12 cuotas anuales, mientras que los beneficiarios de la segunda instancia acceden a 6 cuotas.
En cuanto a la continuidad, el programa establece límites claros. En educación obligatoria, la beca podrá renovarse hasta por cuatro años; y, en formación profesional, solo se permitirá acceder a un máximo de dos cursos por ciclo lectivo.
Becas Progresar: cómo saber si cobro en agosto 2026
Los estudiantes que fueron aprobados para recibir una Beca Progresar pueden consultar si tienen un pago asignado para agosto 2026 a través de los canales oficiales de ANSES.
Una de las formas de consultar es mediante la Certificación Negativa de ANSES, donde se puede revisar si existe una liquidación registrada a nombre del beneficiario.
- Ingresá al sitio web de Certificación Negativa de ANSES.
- Completar el número de CUIL del estudiante.
- Seleccioná el período de consulta. Para verificar el pago correspondiente a agosto 2026, elegí 07/2026 - 08/2026.
- Si el sistema muestra el mensaje "Registra liquidación de PROG.RES.AR", significa que el pago correspondiente fue asignado.
Los beneficiarios también pueden consultar el estado de la beca desde el sitio web o la app "mi ANSES". Para hacerlo, deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección "Atención Virtual".
Después, deben elegir "Consultas Rápidas" y "Estado de tu liquidación de Progresar". Desde ese apartado, los estudiantes pueden verificar si la prestación está vigente y el estado del pago correspondiente.
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