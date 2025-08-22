Beneficios ANSES: todo lo que tenés que saber sobre el programa que relanzó Capital Humano







La ministra Sandra Petovello anunció el relanzamiento del Programa de Beneficios ANSES con una mayor cobertura de descuentos y de reintegros automáticos.

El Programa de Beneficios ANSES no requiere inscripción previa. FreePik.es

El Ministerio de Capital Humano anunció el relanzamiento del Programa Beneficios ANSES con el objetivo de reforzar el poder de compra de los jubilados en el país. Así lo anunció la titular de la cartera, Sandra Pettovello durante el evento organizado el Council of the Americas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pettovello indicó que el relanzamiento del programa implica su ampliación con una cobertura mayor de descuentos y de reintegros automáticos en las cuentas bancarias de los beneficiarios, dentro de los siete días hábiles después de que se haya realizado la compra. Los comercios que se adhieren son supermercados, farmacias, algunas tiendas de ropa y otros rubros de carácter esencial. Además, no requiere inscripción previa para poder ingresar al programa.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp Para tener los beneficios del programa de ANSES solo es necesario que jubilados y pensionados abonen con las tarjetas de débito con las que reciben sus haberes. El anuncio de Pettovello fue hecho en el marco de la jornada que organizó el Council of the Americas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. La titular del ministerio mencionó: "Niños bien nutridos, familias fuertes, educación de calidad, formación laboral moderna y empleos formales son la base de un círculo virtuoso en el que el crecimiento económico se sostendrá en el desarrollo humano a través de la inversión en Capital Humano".

Luego añadió Pettovello: "Este es el país que estamos construyendo y trabajaremos sin descanso para el futuro en libertado que cada argentino merece". Además, aseguró que el Gobierno acompaña con "políticas inteligentes, directas y sin intermediarios".

jubilados anses.jpg El programa Beneficios de ANSES busca además, reactivar el consumo entre jubilados y pensionados. Depositphotos Qué requisitos tenés que cumplir para sumarte al programa de Beneficios de Anses Para entrar al programa de Beneficios de ANSES NO es necesario inscribirse o dirigirse a ninguna oficina en particular: simplemente es necesario pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación y pensión en aquellos comercios adheridos.

Lo bueno aquí es que, durante esta nueva etapa la red de comercios adheridos fue ampliada. En efecto, se firmaron acuerdos con cámaras comerciales y cadenas de supermercados. Es importante recordar que los reintegros son acreditados por ANSES de forma automática en la cuenta bancaria del beneficiario dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra.

Temas ANSES

Argentina