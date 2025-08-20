¿Buscás descuentos? Uno por uno, los outlets de las mejores marcas de indumentaria en CABA

Las grandes marcas, tanto nacionales como internacionales, cuentan con outlets en la Ciudad. La estrategia detrás de ellos y los descuentos que ofrecen.

Si sos de los que a la hora de comprar busca buenos precios sin rescindir calidad, entonces sabés que los outlets son una gran alternativa para tus compras. Con productos de temporadas pasadas o de segunda selección, los outlets operan como una gran fuente de descuentos para los compradores que buscan hacerle frente a la crisis con estrategias inteligentes.

En los últimos años, la Ciudad de Buenos Aires se pobló de zonas específicas donde se agrupan los outlets en una seguidilla interminable de descuentos y de oportunidades. Mientras que las firmas liquidan el stock no vendido o con mínimas fallas de calidad, los compradores ganan en buenos precios.

A continuación tres de los outlets más conocidos de CABA donde seguramente encontrarás aquello que estás buscando a muy buen precio.

Ubicado en el barrio porteño de San Telmo y en Olivos , este outlet tiene variedad de marcas nacionales y también internacionales . Además, tiene disponible descuentos de hasta el 50%.

La estrategia de los outlets consiste en vender productos fuera de temporada o con mínimas fallas a precios accesibles.

Hay locales de marcas súper conocidas como Las Oreiro, Rapsodia, Levi´s y La Dolfina, entre otros.

Distrito Arcos

Este outlet está en el barrio de Palermo y suele ser uno de los atractivos más visitados porque los locales están distribuidos en lo que fue una estación de tren hace mucho tiempo.

También cuenta con marcas nacionales e internacionales: Nike, Adidas y Puma entre otras, que ofrecen productos a muy buenos precios.

Cuenta además con locales de comida, lo que permite poder pasar un buen momento recorriendo los locales y descansar con algo rico para comer o tomar un café.

Parque Central Barracas

En el Parque Central Barracas hay uno de los outlets más visitados con frecuencia de la ciudad. También cuenta con comercios de ropa deportiva y gran variedad de marcas como Lacoste, Salomon y Wilson, entre otras tantas. Es posible encontrar marcas nacionales que no son tan conocidas, pero son de buena calidad y tienen precios súper accesibles.

Outlets: consejos para optimizar tus compras

Outlet Las grandes marcas toman a los outlets como una estrategia para liquidar stock y ofrecer descuentos a sus clientes. FreePik.es

Como todo, si querés aprovechar bien tu visita a los outlets es importante que tomes algunos recaudos para optimizar tanto tu tiempo como tu dinero.

Si querés evitar aglomeraciones, lo ideal es que puedas acercarte a los outlets los lunes y jueves por la mañana . Se trata de los días menos visitados.

. Se trata de los días menos visitados. Siempre es conveniente que averigües el precio original de los productos para confirmar de cuánto es el descuento que te ofrecen.

para confirmar de cuánto es el descuento que te ofrecen. Chequeá los medios de pago y las promociones bancarias vigentes para aprovechar aún más los descuentos posibles.

Consultá cuáles son las políticas de cambios.

Los outlets como estrategia de las marcas

Si bien los outlets no son una apuesta reciente de las grandes marcas, de un tiempo a esta parte sí se han convertido en la forma en que buscan mantener tanto sus ventas como atraer a sus clientes. El esquema de grandes descuentos sumados a productos de alta calidad es la estrategia que esgrimen para hacer frente a las grandes plataforma de comercio online que hoy impactan en las ventas de la indumentaria.

Al mismo tiempo, es posible identificar que las grandes marcas buscan liquidar stock a través de sus outlets, por lo que la oferta se convierte en seductora tanto para las firmas como para los clientes.