CNBA: carta de la presidenta del Centro de Estudiantes revela motivos de la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires

"Me comunico por este medio para hacerles llegar a ustedes también la situación del colegio y la actual toma del edificio, que es una lógica preocupación para todos y todas.

"Las asambleas de los tres turnos, realizadas el miércoles 22/6, para decidir sobre la moción de tomar el CNBA, fueron multitudinarias; tuvieron una participación de cientos de estudiantes, de todos los años. En ellas salió casi unánimemente la decisión de tomar del edificio "(los votos en contra, literalmente, se pueden contar con los dedos de una mano).

"¿Por qué lo propusimos y por qué tuvo tanto apoyo? Porque hay un clima de indignación muy grande. Nuestras demandas son tres y muy claras, y tras su exposición quedará demostrado que la carta enviada ayer por la rectora Bergman es falaz.

"En primer lugar, demandamos que RR, el docente denunciado y sumariado, no tenga más contacto con estudiantes. Porque si bien este individuo no tiene horas de docencia a cargo, no deja de deambular por el colegio, en su condición de “coordinador general” del Departamento de Educación física. ¿Coordinador general? ¿Y por qué no jefe de departamento? La pregunta es obvia, y la respuesta es simple: no puede ser jefe de departamento porque ya fue electo dos veces, el tope permitido. Pero además, a nivel político, nombrarlo cómo jefe implicaría un costo muy grande, a pesar de que ganó las elecciones como candidato único, porque se trata de alguien muy detestado por muchos sectores de la comunidad educativa.

"Este docente en cuestión, fue sumariado hace años por amenazar con “bajarle todos los dientes” a un alumno que difundió el hecho de que él seguía cuentas de pornografía “teen” en Twitter. Recordemos, era vicerrector y jefe de departamento, y además era y es importante en el entramado político de la actual conducción del colegio. (Puede verse el detalle del Caso RR en el PDF que está al pie)

"Respecto de nuestra segunda demanda: se refiere a José Sebastián Báez, un no docente condenado a tres años de prisión en suspenso por delito sexual agravado a una menor de edad, con la que convivía. Este auxiliar trabaja en el Campo de Deportes del colegio, y lo vemos con frecuencia. De hecho, asistió al último “CENBAROCK”, festival de música que el centro de estudiantes organiza periódicamente. Exigimos, por supuesto, que se le impida este en contacto con estudiantes (También a pie de página puede verse el informe que hizo el CENBA, con la evidencia correspondiente)

"Nuestra tercera y última demanda en esta toma es que exista una formación obligatoria de educación sexual integral para todos los docentes, no-docentes y autoridades del colegio, tal como la Ley Micaela (Ley 27.499) extendida en nuestra institución.

"Por último: no tomamos el edificio para perder clases. Lo hacemos para que nuestros reclamos tengan la repercusión que se merecen: un abusador de una menor de edad y un violento que ya fue sumariado, recorren alegremente nuestros claustros. La rectoría intenta difamar nuestra medida, porque en repetidas reuniones que la propia rectora señala, jamás ha planteado una solución sobre el docente que sigue en funciones y en contacto con menores, apelando siempre a que la jubilación esta próxima...

"No pedimos cosas descabelladas ni pretendemos seguir con la toma, sino que necesitamos respuestas efectivas, porque ni la rectora Bergman ni el secretario de Escuelas Medias de la UBA, Oscar García, nos responden con hechos. No queremos compromisos de palabra, queremos resoluciones de la rectoría oficiales: ni el docente ni Báez podrán tener contacto con alumnxs.

"Que sumen todos los días de clase que deseen, pero que Bergman y compañía no finjan ahora que son los grandes defensores de las clases y la educación pública. Basta recordar que durante la pandemia estuvimos medio año sin clases, siquiera por zoom, porque la rectoría no las gestionó. Y adelantamos y sostenemos como planteamos ayer en la reunión con la gestión: nosotrxs queremos que el curso de ingreso suceda, y nos ponemos a disposición para que así sea, nos están difamando.

"¡Fuera los violentos del CNBA! Y si la rectora Bergman se postuló como una abanderada de los reclamos feministas, de las exigencias de no abuso y de la lucha por la efectivización de la ESI, simplemente queremos que cumpla con sus postulados. De lo contrario, se demostrará que su gestión es apenas un lavado de cara, una pura simulación, una mera apariencia de que cambia todo... para que todo siga igual".

Informe Roberto Rodriguez.pdf