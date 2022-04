Cinco hábitos diarios de Bill Gates para tener éxito

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXtSfGGuVAd%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKNxtZCpbEZCGUaGbR1BHXucVFzZAzHXJSYviy90GGNixIelb6Lo4fB1ulWPZC6eNdetrWrFMNqbir7GfZCNLuLks21KntBeej35XiwFjXZApbZANrlwlPmUWyv1OEyHksf0vbDaZAy5XWEjpxDmXwmFmv2jzlHIUAZDZD View this post on Instagram A post shared by The House of Routine (@thehouseofroutine)

5 hábitos diarios de Bill Gates para tener éxito

Comienza su día con ejercicio

Según The House of Routine, al despertarse, Gates pasa una hora corriendo en la cinta. Y lo hace todas las mañanas por una buena razón: un estudio de 2019 publicado en el British Journal of Sports Medicine descubrió que el ejercicio matutino fortalece la concentración a lo largo del día. Además, levantarse temprano para hacer ejercicio mejora la disciplina personal.