Bill Gates declarará ante el Congreso de EEUU por su vínculo con Jeffrey Epstein

El empresario deberá presentarse ante legisladores en junio, en medio de una renovada investigación sobre los vínculos del fallecido financista con figuras públicas.

Bill Gates está dispuesto a colaborar con el proceso legislativo y responder a las preguntas de los congresistas.

El empresario tecnológico Bill Gates fue convocado a declarar ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el marco de la investigación sobre los vínculos del fallecido financista Jeffrey Epstein con figuras públicas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La audiencia, prevista para el 10 de junio, surge a partir de un pedido formal del Comité de Supervisión, que busca profundizar en la naturaleza de la relación entre ambos. La solicitud fue enviada a comienzos de marzo y apunta a esclarecer contactos, encuentros y posibles intercambios entre Gates y Epstein.

Desde el entorno del fundador de Microsoft señalaron que está dispuesto a colaborar con el proceso legislativo y responder a las preguntas de los congresistas.

Gates reconoció en distintas ocasiones haber tenido contacto con Epstein a partir de 2011, principalmente en reuniones y cenas. Sin embargo, insistió en que se trató de un error de juicio y negó haber mantenido una relación cercana o haber participado en actividades ilícitas.

En particular, desestimó versiones surgidas de documentos recientemente difundidos, en los que Epstein habría dejado asentadas acusaciones sobre la vida privada del empresario. Gates aseguró que esos contenidos carecen de veracidad y sugirió que podrían haber tenido la intención de perjudicarlo. También rechazó haber viajado a la isla privada del financista, uno de los puntos más sensibles dentro del caso.

La citación se produce en medio de una renovada atención sobre el caso Epstein, tras la publicación de nuevos archivos judiciales. En ese contexto, la figura de Gates volvió a quedar bajo escrutinio.

Su exesposa, Melinda French Gates, ya había planteado públicamente que el empresario debía dar explicaciones sobre sus vínculos con Epstein, lo que incrementó la presión mediática.

El comité legislativo ya tomó declaración a otras personalidades relevantes, entre ellas el exmandatario Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, en el marco de una investigación que continúa sumando capítulos.