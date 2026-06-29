Bono para jubilados en julio: el Gobierno confirmó el monto y los beneficiarios

El Gobierno nacional oficializó el pago del extra que ANSES abonará en julio a jubilados y pensionados, alcanzando a quienes perciben haberes más bajos.

La oficialización del bono se conoció después de difundirse el dato de inflación de mayo, que se ubicó en 2,1%.

El Gobierno nacional oficializó el pago del bono extraordinario de $70.000 que ANSES abonará durante julio a un grupo de jubilados y pensionados. La medida quedó establecida mediante el Decreto 532/2026, publicado en el Boletín Oficial, y mantiene sin cambios el valor del refuerzo económico que el Estado entrega, desde el inicio de este esquema de asistencia.

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La decisión alcanza a quienes perciben prestaciones previsionales administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), incluyendo titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas . El decreto establece que, para quienes superan el haber mínimo, el pago no será de $70.000, sino de un monto proporcional.

Durante julio, los haberes previsionales recibirán la actualización mensual correspondiente por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como dispone el esquema de movilidad vigente desde julio de 2024.

El Decreto 532/2026 confirmó la continuidad del bono extraordinario para jubilados y pensionados durante julio. La normativa ratifica un refuerzo de $70.000 destinado a los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional. La disposición alcanza a los titulares de prestaciones contributivas administradas por ANSES, e incorpora a quienes perciben la PUAM y a beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones graciables.

El texto oficial mantiene las condiciones de acceso que ya regían para este complemento. Cada beneficiario será evaluado según el monto total de las prestaciones previsionales que perciba al momento del pago. La normativa también establece un criterio especial para las pensiones con más de un copartícipe. En esos casos, todos los beneficiarios serán considerados como un único titular para determinar el derecho al cobro del bono.

ANSES computadora

¿Quiénes cobran el bono completo de $70.000 en julio?

El bono completo corresponde a quienes perciban una suma igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, considerando el total de las prestaciones vigentes.

Los grupos alcanzados por esta medida son:

jubilados que cobran el haber mínimo

pensionados incluidos en el sistema previsional

titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez

beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez

madres de siete hijos o más que cobran pensión no contributiva

titulares de otras pensiones graciables comprendidas por la normativa

Con la actualización mensual y el bono extraordinario confirmado, los montos de julio quedan establecidos de la siguiente manera:

jubilación mínima : $411.989,33 sin bono y $481.989,33 con el complemento de $70.000

PUAM: $329.591,46 sin bono y $399.591,46 con el adicional

pensiones no contributivas : $288.392,52 sin bono y $358.392,52 con el refuerzo

pensión para madres de siete hijos: $411.989,33 sin bono y $481.989,33 con el complemento

Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.048 mensuales, sin acceso al bono

AUH por Discapacidad: $482.061,17 mensuales, también sin el beneficio extraordinario

La PUAM corresponde a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Su valor equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio.

Jubilados que superan la mínima: ¿Cómo se calcula el bono proporcional?

El decreto también contempla a los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan el haber mínimo previsional. En esos casos, el Estado no abonará el bono completo. El monto adicional será equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar el límite que surge de sumar el haber mínimo vigente y el bono extraordinario de $70.000.

Este criterio busca evitar diferencias entre quienes perciben ingresos cercanos al haber mínimo. De esa manera, el esquema mantiene una transición entre quienes reciben el complemento completo y quienes acceden a un importe reducido. El cálculo toma como referencia la suma de todas las prestaciones previsionales que percibe cada beneficiario. Ese total determina el monto del bono que corresponde en cada situación.

jubilados anses.jpg Depositphotos

¿El bono de ANSES tiene descuentos o aguinaldo?

El Decreto 532/2026 establece que el bono extraordinario posee carácter no remunerativo. Esa condición implica que el refuerzo económico no tendrá descuentos y tampoco será computable para otros conceptos previsionales. El complemento conserva las mismas características que tuvo desde el inicio de su implementación, funcionando únicamente como un adicional destinado a reforzar los ingresos de los sectores alcanzados por la medida.

Por otra parte, la actualización de los haberes previsionales continúa bajo el mecanismo vigente desde julio de 2024. El Decreto 274/24 dispone que las jubilaciones y pensiones se ajusten todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.