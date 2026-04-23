Brasil: el argentino acusado por insultos racistas seguirá preso + Seguir en









Luis Haile, un hombre de 67 años, fue detenido por haber insultado fuertemente a una mujer brasileña. Según la Justicia seguirá bajo prisión domiciliaria.

Luego del hecho, autoridades locales detuvieron a Haile, que enfrentará cargos por "injurias raciales".

El argentino de 67 años que está preso por un insulto racista en Brasil, seguirá en la misma condición de acuerdo con lo informado este jueves por la radio de la cadena Globo. El hecho ocurrió, cuando Luis Haile, conocido como "El Puma de Janeiro", discutió con una mujer brasileña en la fila del supermercado y la habría llamado “negra puta”.

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Un segundo argentino presenció la secuencia y no dudó en llamar a la Guardia Municipal de Río, que decidió el arresto. Ahora Haile enfrenta cargos por "injuria racial" mientras espera en prisión domiciliaria.

El incidente ocurrió en la primera hora del martes, en un supermercado cercano a las turísticas playas de Copacabana. El argentino, de 67 años, reside en Brasil desde hace dos años, mientras que se desconoce el nombre de la mujer presuntamente agredida. Lo que se sabe es que la mujer brasileña se encontraba comprando para terceros a través de una aplicación.

Mientras ambos hacían la fila para pagar sus insumos, habría habido un problema con la cajera, lo qué retrasó las compras y originó la pelea. Allí, fue donde Haile le habría dicho a la mujer, “negra puta”.

argentino racista en Río De Janeiro Así se llevaron a Luis Haile luego de haberle dicho presuntamente "negra puta" a una mujer brasileña. Es el segundo hecho de "injuria racial" entre argentinos y brasileños en pocos meses. A principios de enero, la abogada santiagueña Agostina Páez, había realizado gestos racistas a la salida de un bar, luego de haber discutido con uno de los empleados.

Más tarde, se había hecho público un video de una cámara de seguridad del bar que mostraba cómo uno de los mozos le realizó “gestos obscenos” a la joven. En las imágenes se podía ver al empleado gritándole en plena calle y tocándose los genitales mientras la señalaba. Ley de Injuria racial Con la reforma de la Ley 14.532, la injuria racial pasó a equipararse con el delito de racismo, lo que implica penas de entre dos y cinco años de prisión y un tratamiento más severo que en el pasado. En el caso de Agostina Páez, de acuerdo con el Ministerio Público brasileño, los gestos y comentarios ofensivos habrían estado dirigidos contra al menos cuatro trabajadores del establecimiento.

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