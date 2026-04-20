Cafú confía en que Brasil romperá la sequía en el próximo Mundial + Seguir en









El legendario lateral brasileño analizó en Madrid el presente del conjunto dirigido por Ancelotti y los candidatos al título en la cita mundialista.

Cafú confía en la selección brasileña

El histórico defensor Cafú, único jugador en disputar tres finales consecutivas del mundo, afirmó este lunes que el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá representa la oportunidad ideal para que la Verdeamarela recupere el trono.

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Desde Madrid, donde se encuentra como embajador de los premios Laureus, el bicampeón mundial subrayó que, tras un cuarto de siglo sin trofeos, el ciclo actual ha alcanzado su madurez.

La era Ancelotti en Brasil y el cerrojo defensivo Para el emblema del fútbol sudamericano, la llegada de Carlo Ancelotti al banco de suplentes es el factor diferencial. Cafú destacó que el estratega italiano aportará su mentalidad ganadora para equilibrar el equipo.

Según su análisis, el foco está puesto en consolidar una defensa impenetrable, ya que la capacidad goleadora de Brasil en el mediocampo y el ataque está garantizada. "Si no recibimos goles, seguro haremos uno por partido", sentenció la leyenda.

ancelotti brasil fifa.jpg Para el emblema del fútbol sudamericano, la llegada de Carlo Ancelotti al banco de suplentes es el factor diferencial. Cafú destacó que el estratega italiano aportará su mentalidad ganadora para equilibrar el equipo. @FIFAWorldCup A la hora de evaluar el escenario internacional, el exjugador de la Roma y el Milan no descartó a las potencias tradicionales. Mencionó a España, Inglaterra, Portugal, Alemania y los Países Bajos como amenazas serias, haciendo especial énfasis en Argentina, que llegará al torneo con la misión de defender la corona obtenida en Qatar.