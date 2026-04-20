Tiroteo, caos y miedo en Río de Janeiro: casi 200 turistas quedaron atrapados en la cima de un morro durante un operativo narco + Seguir en









Ocurrió en Vidigal, donde un fuerte enfrentamiento entre la policía y una banda criminal dejó aislados a visitantes en un mirador.

La tensión y el miedo de los turistas que quedaron atrapados en el morro en medio del operativo policial.

Cerca de 200 turistas quedaron atrapados en la cima de un morro en Río de Janeiro en medio de un operativo policial contra el narcotráfico que derivó en un intenso tiroteo. El episodio ocurrió en la favela de Vidigal, una zona turística de la ciudad, donde los visitantes se encontraban recorriendo el mirador del Morro Dois Irmãos cuando comenzaron los disparos.

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Según relataron algunos turistas, la situación fue repentina y generó momentos de miedo. “Empezamos a escuchar muchos tiros. Incluso pasó un helicóptero cerca”, contó una visitante, que describió la escena como “muy aterradora”.

video tiroteo favela rio morro Disparos, helicópteros y momentos de tensión Los guías locales pidieron a los grupos que permanecieran en el lugar hasta que la situación estuviera controlada, mientras se desarrollaba el operativo en la zona.

De acuerdo con la Policía Civil, el procedimiento tenía como objetivo detener a integrantes de una organización criminal, entre ellos prófugos que habían escapado de una cárcel en el estado de Bahía.

video tiroteo favela rio morro El operativo incluyó un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad y enfrentamientos armados con los sospechosos. Con el correr de las horas, la intensidad del tiroteo disminuyó y los turistas pudieron descender del morro en grupos, guiados y bajo supervisión.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos entre los visitantes y que al menos dos personas fueron detenidas como resultado del procedimiento. video tiroteo rio de janeiro morro El episodio vuelve a poner el foco en los riesgos de algunas zonas de Río de Janeiro donde conviven el turismo y la presencia de organizaciones criminales. En los últimos años, las visitas a favelas se volvieron cada vez más frecuentes entre turistas que buscan experiencias diferentes, lo que incrementa la exposición a este tipo de situaciones.