Horror en Brasil: el video de la mujer que quemó viva a la cajera en un supermercado

Tras luchar por su vida durante una semana, la joven de 24 años murió el pasado domingo en la clínica Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, en el sur de Minas Gerais.

Tras una semana de agonía, falleció la cajera de 24 años que fue quemada viva en un comercio de Delfinópolis , Brasil . La víctima, identificada como Iris Cândida , murió este domingo en la clínica Santa Casa de São Sebastião do Paraíso debido a que el 40% de su cuerpo presentaba quemaduras graves . La agresora, Marcela Alcântara Santos , de 18 años, ya fue detenida y habría actuado motivada por un ataque de celos tras ver a la víctima interactuar con su novio.

En las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad , se observa a la atacante comprar una botella de alcohol de forma rutinaria. Tras abrirla, vierte el contenido sobre Cândida, quien intenta escapar antes de ser envuelta por las llamas. Lo más perturbador del video es la reacción posterior de la agresora, quien abandona el establecimiento caminando con absoluta frialdad .

Pese a la gravedad de sus heridas, Iris alcanzó a pedir auxilio a gritos , lo que movilizó a los vecinos de la zona. Tras recibir los primeros cuidados por parte de los testigos, fue evacuada a un hospital local y posteriormente derivada a una unidad de quemados crítica . Lamentablemente, tras ocho días de lucha , los médicos no pudieron revertir el daño causado por las quemaduras y la joven falleció.

Según el informe de las autoridades locales, el testimonio del novio de la detenida fue clave para esclarecer la investigación. El hombre admitió haber interactuado con Íris en el supermercado horas antes del suceso, un encuentro fortuito que habría desencadenado la furia y los celos de su pareja.

Tras permanecer prófuga desde el día del ataque, Marcela Alcântara Santos, de 18 años, fue detenida el lunes por la tarde. La policía la localizó oculta en una vivienda abandonada en una zona rural, poniendo fin a un intenso operativo de búsqueda que se extendió por diversas localidades de Minas Gerais y la frontera con São Paulo.

El funeral de la joven se llevó a cabo esa misma tarde en el cementerio local, en medio de un clima de profunda tristeza. Durante el último adiós, una allegada a la familia resumió el sentir colectivo: “Estamos conmocionados… lo que le hicieron fue cruel, toda la población está afectada”. Entre lágrimas, los presentes exigieron que el peso de la ley recaiga sobre la culpable.