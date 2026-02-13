Irán creó una comisión por la represión de las protestas que dejaron más de 7.000 muertos

El objetivo es esclarecer los hechos de lo ocurrido durante las manifestaciones. Lo confirmó el portavoz gubernamental.

El régimen de Irán anunció la conformación de una comisión especial para investigar las protestas masivas desatadas en enero contra la crisis económica , movilizaciones que derivaron en una ola de violencia con miles de víctimas fatales y fuertes denuncias de represión .

La portavoz gubernamental Fatemé Mohajerani confirmó la creación del organismo y sostuvo que ya comenzó a recolectar pruebas y testimonios sobre lo ocurrido durante las manifestaciones.

“Se ha creado una comisión de investigación en torno a los acontecimientos de enero, con presencia de representantes de instituciones relevantes ”, afirmó Mohajerani en declaraciones a la agencia estatal ISNA .

La funcionaria agregó que el equipo “está ya recopilando pruebas y escuchando testimonios” y adelantó que el informe final será difundido públicamente una vez que concluya el proceso. Según explicó, el objetivo es que la población tenga acceso a los resultados y que se definan eventuales acciones judiciales , aunque no precisó plazos para su publicación.

El anuncio se produjo en medio de versiones contrapuestas sobre la magnitud real de la represión y la cantidad de fallecidos.

Cifras oficiales y denuncias internacionales

Hasta el momento, Teherán reconoció la muerte de más de 3.000 personas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, durante los disturbios que estallaron por el deterioro económico y el aumento del costo de vida.

Sin embargo, organizaciones independientes como Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, elevaron la cifra a más de 7.000 muertos, lo que situó la represión entre los episodios más letales de la historia reciente del país.

Las protestas comenzaron con reclamos vinculados a la inflación, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo, pero luego derivaron en consignas políticas contra el régimen.

Las detenciones de opositores

Horas antes del anuncio oficial, dos dirigentes reformistas detenidos en el marco de las manifestaciones recuperaron la libertad bajo fianza.

El abogado Hojat Hermani confirmó la liberación de Yavad Emam y Ebrahim Asgharzadé, y expresó su expectativa de que también sea excarcelada en los próximos días la dirigente Azar Mansuri.

Irán protestas Foto: Medialine

El Frente Reformista Iraní denunció que Mansuri, su principal referente, fue arrestada por agentes de la Guardia Revolucionaria, junto a otros miembros del espacio. También indicó que varios dirigentes fueron citados a declarar.

La Fiscalía de Teherán acusó a los detenidos de “atacar la unidad nacional” y de actuar en coordinación con Estados Unidos e Israel, cargos que también alcanzarían a Hosein Karrubi, hijo del histórico opositor Mehdi Karrubi.

Las acusaciones cruzadas

Las autoridades iraníes sostuvieron que en las protestas operaron “terroristas” respaldados por Washington y Tel Aviv con el objetivo de provocar enfrentamientos y multiplicar las víctimas.

Según la versión oficial, esos grupos buscaron generar una escalada que habilitara una intervención extranjera, en un contexto de amenazas previas del presidente estadounidense Donald Trump.

Mientras el Gobierno insiste en la tesis de la infiltración externa, organizaciones de derechos humanos responsabilizan a las fuerzas de seguridad por el uso desproporcionado de la fuerza y la represión sistemática.

La creación de la comisión abre un nuevo capítulo en la crisis política interna de Irán, aunque persisten dudas sobre la independencia del proceso y sobre si el informe final aportará claridad en un escenario marcado por denuncias, cifras dispares y creciente presión internacional.