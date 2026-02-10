Axel Kicillof llamó a conformar una "alternativa amplia" al Gobierno: "Es un año para robustecer la construcción política"

El gobernador cuestionó el rumbo del gobierno nacional, sostuvo que la inflación puede bajarse sin destruir empleo ni producción y convocó a una construcción política amplia para ofrecer una salida al ajuste de la administración libertaria.

El gobernador bonaerense y presidente del PJ provincial, Axel Kicillof, llamó este martes a iniciar una nueva etapa para “construir una alternativa amplia” frente al gobierno de Javier Milei , al que acusó de llevar adelante una política económica que “ya le está arruinando la vida a millones y millones de argentinos” .

“Empieza una nueva etapa porque quedan menos de dos años de este gobierno y ya vemos claramente las consecuencias de sus decisiones”, afirmó Kicillof durante una conferencia de prensa en La Plata, tras encabezar un acto junto al intendente Julio Alak y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis .

El mandatario sostuvo que el ajuste impulsado por la administración nacional dejó de ser una discusión ideológica para convertirse en un problema cotidiano: “Al principio parecían bravuconadas o exabruptos, pero ahora se notan las consecuencias en la vida, en el bolsillo, en las posibilidades y hasta en el ánimo de la gente ”.

En ese marco, Kicillof remarcó que la gravedad de la situación exige una definición política más clara por parte de la oposición. “ La situación es cada vez más grave y eso exige mucha claridad. Por eso hablo de una nueva etapa” , explicó, y contrastó el rumbo nacional con las políticas que sostiene la provincia: “Nosotros acá seguimos con la obra pública, con la educación, con la salud, con la infraestructura y con los parques industriales”.

Recordó además que desde el inicio de la gestión provincial definió a Buenos Aires como “escudo y red” frente a las políticas libertarias, aunque advirtió que hoy ese rol resulta insuficiente. “Ya no alcanza con ser escudo y red. No alcanza con lo que puede hacer una provincia o un municipio para contrarrestar la política económica del Gobierno nacional. Hay que empezar a estructurar una alternativa que le dé un cauce y una salida a esta situación” , enfatizó.

Axel Kicillof, Gabriel Katopodis y Julio Alak encabezaron el acto en La Plata.

Críticas al ajuste y defensa de otro modelo económico

El gobernador apuntó con dureza contra la gestión económica de Milei y puso el foco en el impacto social del ajuste. “Desde que empezamos a hablar hasta que terminemos, va a haber dos puestos de trabajo menos en la Argentina. Son 270.000 empleos perdidos -uno cada cuatro minutos- 30 empresas que cierran por día”, advirtió.

También cuestionó el relato oficial sobre la inflación y reivindicó su paso por el Ministerio de Economía. “Yo fui ministro y cuando nos tocó bajar la inflación la pusimos por debajo de los números que tiene hoy Milei, sin perder un solo puesto de trabajo y sin regalarle a ninguna potencia extranjera el patrimonio nacional”, afirmó, aunque aclaró: “No digo que haya sido perfecto, porque también aprendimos de nuestros errores”.

En esa línea, rechazó la idea de que el único camino para estabilizar precios sea frenar la actividad económica. “Se puede bajar la inflación parando la actividad, sacándole la plata del bolsillo a la gente y a los jubilados. Claro que sí: si nadie puede comprar, ¿qué precio va a subir?”, ironizó. Sin embargo, advirtió que ese camino tiene consecuencias directas sobre la producción: “Te suben los servicios, te suben los costos y al mismo tiempo la gente no te compra. ¿Qué pasa? Quiebran las industrias, las empresas y el comercio”.

“El comercio no puede pagar alquileres, las familias no pueden pagar la prepaga, los medicamentos, la nafta. ¿Quién responde por eso? ¿El municipio? ¿La provincia?”, se preguntó, y acusó al Gobierno nacional de intentar “fundir a las provincias”.

Reforma laboral

Kicillof también cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional y la definió como “una ley de precarización laboral”. “Lo que pretende este gobierno es nivelar para abajo: bajar un poquito a los que no tienen derechos, pero sobre todo llevar a los que todavía los conservan hasta ese nivel”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que la iniciativa busca “barrer con derechos históricos”, entre ellos el Estatuto del Periodista, y llamó a acompañar las movilizaciones de los sectores afectados.

El gobernador vinculó estas políticas con el modelo de país que, según afirmó, impulsa Milei. “Quiere llevar a la Argentina a sociedades duales, donde unos pocos tienen todo y el resto no tiene nada: ni salud, ni educación, ni trabajo, ni cobertura”, explicó. Y contrastó ese esquema con la tradición argentina: “La Argentina es una sociedad distinta, con clase media, industria, universidad pública, ciencia, profesionales y desarrollo tecnológico. Ese país es el que Milei quiere destruir”.

Alak Katopodis Kicillof “Quiere llevar a la Argentina a sociedades duales", dijo Axel Kicillof sobre Javier Milei.

Convocatoria política y ampliación del espacio

Como titular del PJ bonaerense, Kicillof planteó que este año no debe estar marcado por candidaturas sino por la reconstrucción política. “Este no es un año de campaña electoral, es un año de construcción. De robustecer una construcción política que tiene que ser nacional, porque los problemas son nacionales”, sostuvo.

En ese sentido, sostuvo que la gravedad del escenario económico y social obliga a pensar una alternativa con mayor amplitud. “No alcanza con resistir: hay que darle dirección, perspectiva y representatividad a una propuesta que vuelva a canalizar la esperanza, las ganas y el entusiasmo de la gente”, señaló.

Kicillof remarcó que existe predisposición a dialogar más allá del peronismo. “El que quiera plantar bandera y enfrentar estas políticas, bienvenido. Esto incluye a otras fuerzas políticas, pero también a sectores sociales, productivos, empresarios y trabajadores”, enfatizó.

Además, confirmó que viene trabajando con otros gobernadores que se oponen al rumbo del Gobierno nacional y remarcó que “hay que empezar a hablar con todo el mundo” para ofrecer una alternativa que vuelva a generar “esperanza, ganas y entusiasmo” frente al desánimo social.

Obra hídrica

La habilitación del Acueducto Norte de la ciudad de La Plata demandó una inversión de $10.213 millones para mejorar el abastecimiento de agua potable en la capital bonaerense. La obra abarcó la reparación integral de 8,5 km de cañería y la puesta en valor de la estación de bombeo ubicada en 120 y 33. De esta forma, se podrá duplicar la presión y mejorar el servicio a más de 34 mil vecinos y vecinas de las localidades de Tolosa, Gonnet, Ringuelet y Villa Castells, solucionando una demanda histórica de la zona norte de la ciudad.

Al respecto, el intendente Alak remarcó: “El Acueducto Norte, así como todas las obras que estamos realizando en materia hídrica, vial y urbana, son producto de una gran articulación e inversión en conjunto con el Gobierno provincial”. “Nuestro compromiso es volver a jerarquizar a La Plata como ciudad capital de una Provincia en la que todos y todas tengan una mejor calidad de vida”, expresó.

Alak, Katopodis y Kicillof El gobernador bonaerense será el nuevo presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires.

La rehabilitación del acueducto forma parte de la primera etapa del Plan Hídrico del Gran La Plata, que incluye también la construcción de la Planta Potabilizadora para la Región Capital y otras obras complementarias. En ese sentido, en el acto se firmó un convenio para dar inicio a la siguiente fase, que con financiamiento del Fondo Kuwaití y una inversión de US$50 millones, permitirá la construcción del Acueducto Parque San Martín; de una nueva cisterna y estación de bombeo en el Estadio Único; y el Acueducto Secundario Oeste.

Así, el jefe comunal también destacó que se trata de una obra que se complementa con otras intervenciones estructurales en la ciudad. “El gobernador tomó este tema como prioridad y hoy vemos resultados concretos. Hay obras que no se ven, pero que son indispensables y muy costosas, como el saneamiento del arroyo Regimiento o el puente de 520 y 16, que va a permitir que el arroyo del Gato drene rápidamente el 70% de las aguas que salen de la ciudad”, explicó.

El jefe comunal resaltó además el impacto del plan de infraestructura vial y de conectividad en la zona norte del distrito y el avance de la obra pública en general. “El gobernador tiene un compromiso altísimo con La Plata. Se inauguró la bajada de la autopista, el distribuidor de 520 y ya está anunciado el inicio de otro gran distribuidor en City Bell, que va a cambiar la vida de muchas localidades que durante años quedaron aisladas”, sostuvo.

Por último, Alak remarcó el alcance del plan de refacción escolar que se ejecuta con fondos provinciales. “De 359 establecimientos escolares, estamos refaccionando 200 y ya llevamos casi 100 terminados. Por eso el año pasado no hubo frazadazos ni suspensión de clases. Este nivel de inversión nunca se vio en la ciudad”, concluyó, y agradeció especialmente a Kicillof y al ministro Katopodis por la ejecución de las obras.