11 de febrero 2026 - 07:42

Axel Kicillof oficializó ocho designaciones en el Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense

Con el acuerdo previo de la Honorable Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el gobernador formalizó mediante el Decreto 39/2026 los nombramientos definidos en diciembre, en el marco de las negociaciones por el Presupuesto bonaerense 2026.

El gobierno de PBA oficializó cambios en la Justicia.

La medida fue formalizada a través del Decreto 39/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial del distrito. Las designaciones habían sido acordadas en diciembre pasado, en el marco de las negociaciones políticas para aprobar el Presupuesto bonaerense 2026.

El Tribunal Fiscal De Apelación es el órgano que constituye la última instancia administrativa con la que cuenta el contribuyente antes de recurrir a la Justicia y depende del Ministerio De Economía bonaerense.

Quiénes son los nuevos vocales

El decreto establece la designación de Cecilia Alejandra Oroz, exsecretaria de Hacienda del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro; Ángel Gabriel Villegas, exdiputado provincial que se desempeñó bajo la órbita de Cecilia Moreau cuando ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, en representación del Frente Renovador; Marcelo Darío Giampaoli, exsecretario de Hacienda de La Plata, cercano al intendente Julio Alak.

Justicia
El Tribunal Fiscal De Apelación constituye la última instancia para acudir a la Justicia.

También se nombró a Federico Carozzi, un dirigente radical alineado con Maximiliano Abad; a Virginia María García, identificada con el sector kirchnerista del frente de gobierno y extitular de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el gobierno del Frente de Todos; a Mariana Rodríguez; a María Fernanda Campo, dirigente de Ituzaingó vinculada al intendente Pablo Descalzo; a Gabriel Fabián De Pascale, exfuncionario del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri en la Dirección General de Administración de Infracciones del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

El decreto lleva la firma del gobernador Axel Kicillof y fue refrendado por el ministro de Economía, Pablo López, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

