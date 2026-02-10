El Gobierno bonaerense rechazó el proyecto de reforma laboral de Javier Milei y alertó por pérdida de derechos

Los ministros Walter Correa y Carlos Bianco presentaron un informe en el que la Provincia cuestionó la iniciativa del Gobierno nacional y advirtió sobre precarización del empleo, debilitamiento sindical y desfinanciamiento de la seguridad social.

Los ministros bonaerenses de Trabajo, Walter Correa , y de Gobierno, Carlos Bianco , presentaron en el Salón Dorado de la Casa de gobierno bonaerense un informe técnico-político en el que la provincia de Buenos Aires fijó su rechazo al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional. El documento cuestiona tanto los fundamentos de la iniciativa como los efectos que, advierte, tendría sobre el empleo y los derechos laborales.

El texto, de unas 60 páginas, analiza la reforma desde una perspectiva constitucional, productiva y de ampliación de derechos, y alerta sobre una serie de impactos negativos: pérdida de derechos laborales, mayor precarización del empleo, debilitamiento de las organizaciones sindicales, desfinanciamiento de la seguridad social y reducción del rol del Estado como garante de derechos .

La presentación contó con la participación de representantes sindicales, cámaras empresariales, PYMEs, abogadas y abogados laboralistas, legisladores nacionales y provinciales, y autoridades de organismos provinciales. Durante el encuentro, distintos expositores expresaron su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo nacional.

El documento -elaborado por el Ministerio de Trabajo bonaerense- incluye un repaso histórico de las reformas regresivas en el mundo del trabajo desde la última dictadura cívico-militar hasta la actualidad, y señala continuidades en los intentos de desregulación laboral. En ese marco, analiza que la propuesta impulsada por el gobierno de Javier Milei busca profundizar un esquema de flexibilización que, sostiene, ya fracasó en experiencias anteriores.

En la presentación, las autoridades provinciales remarcaron la importancia de aportar argumentos técnicos y políticos al debate público y legislativo, y reafirmaron el compromiso de la provincia de Buenos Aires con la defensa del trabajo, la producción, la industria nacional y los derechos de los trabajadores .

Durante su exposición, Correa afirmó que el documento fue elaborado de manera colectiva y remarcó la postura de la provincia frente a la iniciativa. “De los 197 artículos que tiene este proyecto de ley no hay uno solo que defienda los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, sostuvo, y agregó que la provincia de Buenos Aires no fue convocada para realizar aportes. “Cuando la derecha y la extrema derecha se hacen cargo de los destinos de la Patria, vienen por la precarización laboral”, señaló.

En la misma línea, Bianco advirtió que la reforma no generará empleo y que su objetivo real es avanzar en un proceso de desindustrialización. “No se crea empleo flexibilizando las condiciones laborales, sino fortaleciendo la producción y las políticas públicas que defienden el trabajo”, afirmó, y alertó que la iniciativa apunta también a desfinanciar la seguridad social y a las provincias.

En la jornada también expusieron los exministros de Trabajo bonaerenses Mara Ruiz Malec y Oscar Cuartango. Además, realizaron aportes al debate el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; el titular de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky; el diputado nacional Hugo A. Moyano; el director de Formación de ADIMRA, Gustavo Corradini; y el integrante de CGERA y presidente de LIPOTECH, Adrián Di Paoli.

Entre los asistentes estuvieron la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; el titular de la Pastoral Social, Carlos Accaputo; la ministra de Hábitat, Silvina Batakis; la ministra de Mujeres, Estela Díaz; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, junto a más de un centenar de representantes sindicales, políticos, sociales y del sector productivo.

El Congreso de la Nación debatirá este miércoles el proyecto de Milei para realizar una reforma laboral y en las calles se sentirá la presencia de organizaciones, gremios y dirigentes políticos que se oponen a la medida. En ese sentido, la Confederación General de Trabajo (CGT) movilizará a las 15 horas y se prevé que el gobernador Axel Kicillof se acoplará junto a su espacio, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con la previsión de que también participen ministros de su gabinete.