El Hospital Garrahan llamó a un "Cabildo Abierto" para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno

La medida se desarrollará en el propio hospital. La política que busca establecer Javier Milei será trtada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Trabajadores del Hospital Garrahan realizan medidas de fuerza contra la reforma laboral de Milei. @PeriodismoDeIzq

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan anunció la realización de un "Cabildo Abierto" en el propio hospital con el objetivo de articular una respuesta colectiva frente a la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei y a las modificaciones previstas en la Ley de Glaciares, iniciativas que el oficialismo buscará tratar en el Senado de la Nación.

La convocatoria se fijó para el miércoles 4 de febrero a las 16, en el propio hospital, y se planteó como un espacio de organización “de forma unitaria” para definir acciones de cara al debate parlamentario.

Además de rechazar los proyectos legislativos, la reunión abierta también tendrá como eje la defensa de los 44 trabajadores del hospital sumariados, una situación que el gremio consideró parte de un proceso de persecución contra quienes participaron de reclamos laborales.

Desde la APyT señalaron que el objetivo central es garantizar una participación amplia y diversa de trabajadoras y trabajadores del Garrahan el día en que las reformas lleguen al recinto del Senado, previsto de manera tentativa para el 10 o 11 de febrero, con una movilización en las inmediaciones del Congreso nacional.

Marcha Garrahan 17-7 Los trabajadores organizarán más planes de lucha. Archivo El llamado de los trabajadores del Hospital Garrahan A través de un mensaje difundido en las redes sociales del sindicato, la secretaria general Norma Lezana definió la iniciativa como un “Cabildo Abierto de organizaciones y personas dispuestas a no bajar los brazos” y advirtió que “no hay margen para la indiferencia ni la resignación”.

La dirigenta precisó que la convocatoria se extendió a organizaciones gremiales, de Derechos Humanos, estudiantiles, de la discapacidad, sociales y políticas, con la intención de construir una respuesta conjunta frente a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Las críticas al Ministerio de Salud Lezana recordó las experiencias previas de movilización dentro del hospital, tanto para mejorar condiciones laborales como para impulsar “leyes positivas para defender la discapacidad y la universidad pública”. En ese marco, afirmó: “El Garrahan ganó por la fuerza de sus trabajadores y por la enorme solidaridad social. Aprendimos esa lección: que nadie se salva solo y que no somos una isla”. En el mismo mensaje, cuestionó al ministro de Salud Mario Lugones y al interventor designado en el hospital, Mariano Pirozzo, a quienes responsabilizó por la apertura de sumarios contra integrantes del equipo de salud. “Aplicaron sumarios contra 44 trabajadores del Garrahan por luchar. Insólito”, sostuvo la titular de la APyT. La convocatoria del Cabildo Abierto se inscribió así en una estrategia más amplia de organización y protesta, con la intención de incidir en el debate legislativo y visibilizar el conflicto que atraviesa al principal hospital pediátrico del país.