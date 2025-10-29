Buenas noticias para pensionados de ANSES: el monto extra que cobrarán en noviembre 2025







Descubrí los montos actualizados para las pensiones y jubilaciones del organismo, junto con el requisito que deberán cumplir para recibir el bono.

Los pensionados de ANSES que cobren menos que la jubilación mínima recibirán un bono extra.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva actualización de haberes para las pensiones en noviembre. Además, algunos de sus titulares recibirán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000, pero solo si cumplen con una condición fundamental.

Todas las prestaciones de ANSES, incluidas las pensiones, recibirán un aumento del 2,1% en noviembre, debido a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en septiembre. Esto se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que los haberes de la institución se actualizan según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado.

jubilados anses.jpg Depositphotos Quiénes acceden a las pensiones de ANSES En primer lugar, los beneficiarios de ANSES pueden acceder a la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que es una ayuda económica otorgada a personas mayores de 65 años que no cuenten con una jubilación o pensión. Por otro lado, también pueden optar por algunas de las Pensiones No Contributivas:

Pensión por Invalidez Laboral: acompaña a personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Pensión por Vejez : Dirigida a aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.

Pensión para Madres de 7 de Hijos: Para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.

Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B o C (Ley 27.675): Para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud a personas con estas patologías. Jubilados y pensionados Quiénes cobran el jueves 27 de febrero y quiénes el viernes 28. Monto de las pensiones de ANSES en noviembre 2025 El próximo mes, los beneficiarios de la PUAM recibirán un monto total de $266.498,32, mientras que para los de las Pensiones No Contributivas, el monto alcanza los $233.205,46. Por otro lado, el valor de la jubilación mínima será de $333.150,65, mientras que la máxima alcanzará los $2.241.788,48.

Quiénes cobran el bono de $70.000 El bono de $70.000 está dirigido a aquellos pensionados y jubilados que reciban haberes menores a la sumatoria entre el cobro mínimo y este extra. De esta manera, los valores finales de las prestaciones mencionadas serán las siguientes:

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.498,32

Pensión No Contributiva: $303.205,46

Jubilación Mínima: $403,157,28

